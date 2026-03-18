„Ultimul glonț pentru democrație”: De ce nu reușește cancelarul Friedrich Merz să oprească ascensiunea extremei drepte în Germania

În locul unei agende dinamice, Friedrich Merz a optat pentru o strategie de maximă prudență politică, în încercarea de a nu tulbura apele înainte de alegerile regionale de anul acesta. Planul cancelarului Germaniei a eșuat deja în mod spectaculos. Foto: Profimedia Images
Strategia „vasului de porțelan” nu mai funcționează în Germania. Votanții vor reforme majore Aproape 80% din germani cred că situația economică a țării este gravă și peste 60% vor un control mai strict al granițelor Dacă nu se va produce o schimbare de direcție, Germania va aluneca tot mai adânc înspre extrema dreaptă

Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns extrem de nepopular în țara sa. El a venit la putere promițând „schimbări politice”, însă, până acum, a evitat orice reformă radicală. Conservatorii din Germania spun că guvernarea lui Merz reprezintă „ultimul glonț pentru democrație”, având în vedere ascensiunea spectaculoasă a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), însă liderul de la Berlin pare să fi ales strategia „vasului de porțelan”: prudență politică maximă și retorică fără angajamente, în locul unei agende dinamice, scrie istoricul germano-britanic Katja Hoyer pentru Bloomberg.

Din ultimele sondaje a reieșit că mai puțin de un sfert dintre germani au o opinie pozitivă despre Merz, iar procentul lor este în scădere rapidă. Acest lucru nu ar trebui să surprindă pe nimeni, cu atât mai puțin pe cancelarul german.

Alegătorii germani îl cunosc de mult timp pe Merz. Rolul său în interiorul partidului Uniunea Creștin-Democrată (CDU) era acela de rival principal al fostului cancelar Angela Merkel, pe care o critica inclusiv pe tema imigrației și a energiei.

Când oamenii au vrut o schimbare, după 16 ani cu Merkel și trei ani cu Olaf Scholz, care nu a făcut decât să continue politicile predecesorului său, Merz părea omul cel mai potrivit.

Imediat după ce a devenit cancelarul Germaniei, anul trecut, Merz părea a fi într-o poziție avantajoasă. Sondajele din iunie 2025 arătau că cei mai mulți germani erau mulțumiți de activitatea sa, Merz fiind al patrulea cel mai popular politician din țară, după alți trei membri ai propriului său cabinet.

De atunci, însă, decăderea lui Merz în ochii electoratului a fost una foarte rapidă. Într-un sondaj recent, el a devenit la fel de nepopular ca Scholz, care a deținut recordul negativ la acest capitol dintre toți cancelarii Germaniei din anii ‘90 și până în prezent.

Friedrich Merz a ajuns la fel de nepopular ca predecesorul său, Olaf Scholz, care a deținut recordul negativ la acest capitol dintre toți cancelarii Germaniei din anii '90 și până în prezent. Foto: Profimedia Images

Strategia „vasului de porțelan” nu mai funcționează în Germania. Votanții vor reforme majore

Partidul de extremă dreapta AfD, care a obținut cu 8 procente mai puțin decât conservatorii lui Merz la alegerile de anul trecut, se află acum în sondaje la egalitate cu CDU.

Ce a făcut Merz ca să piardă încrederea alegătorilor? Nimic, tocmai asta este problema, explică Hoyer. În locul unei agende dinamice, Merz și echipa lui au optat pentru o strategie de maximă prudență politică, în încercarea de a nu „strica” nimic înainte de alegerile ce vor avea loc anul acesta în cinci dintre cele 16 landuri germane.

De teamă să nu îi supere pe votanți cu dezbateri și propuneri îndrăznețe, partidul lui Merz a decis să stea pe loc și să nu facă nimic, sperând că va putea păstra avantajul fragil pe care îl avea în fața celorlalte partide.

Această tactică a eșuat deja în mod spectaculos. În alegerile regionale de luna aceasta din Baden-Wurttemberg, care până în 2011 s-a aflat mereu sub conducerea CDU, câștigători au fost Verzii, în ciuda faptului că în sondajele apărute cu o lună înainte de alegerile din martie, conservatorii aveau 8 procente în plus.

Ceea ce s-a întâmplat în acest land german reprezintă un studiu de caz pentru întreaga țară. Oamenii sunt îngrijorați de probleme majore și controversate, precum reforma economică, imigrația, pensiile, cheltuielile legate de asistența socială și securitatea.

Partidul de extremă dreapta AfD, care a obținut cu 8 procente mai puțin decât conservatorii lui Merz la alegerile de anul trecut, se află acum în sondaje la egalitate cu CDU. Foto: Profimedia Images

Aproape 80% din germani cred că situația economică a țării este gravă și peste 60% vor un control mai strict al granițelor

În ciuda acestor eșecuri și a popularității sale în cădere liberă, Merz pare să mizeze în continuare pe ideea că votanții se tem de schimbare și că îi vor „pedepsi” pe politicienii care vin cu propuneri radicale.

După ce a propus inițial o „toamnă a reformelor”, în 2025, pentru a revitaliza economia Germaniei, partidul lui Merz a abandonat între timp această inițiativă.

Când un grup de tineri conservatori din CDU a propus o modificare semnificativă a vechiului sistem de pensii tot mai costisitor și demodat, Merz i-a atacat aspru.

„Nu vorbiți serios”, a tunat Merz. „Astfel de lucruri nu câștigă alegeri.” La fel ca în multe alte țări din Occident, și politicienii tipici din Germania se tem să nu deranjeze blocul tot mai mare al votanților în vârstă.

Dar se pare că abordarea timidă și lipsa de inițiativă nu îi ajută pe politicienii germani să câștige alegeri. Sondajele recente indică toate același trend: votanții vor schimbare.

Două treimi dintre germani cred că actualul sistem de ajutor social nu este sustenabil și peste 80% spun că sistemul de pensii este problematic, iar politicienii nu fac destul ca să îl regleze.

Aproape 80% din germani cred că situația economică a țării este gravă și peste 60% spun că statul nu exercită destul control asupra oamenilor care intră în Germania din alte țări.

Votanții tot mai numeroși ai extremei drepte din Germania, mulți dintre ei foști susținători ai CDU, caută acum cu disperare o schimbare în țara lor și nu mai au încredere în actualul cancelar. Foto: Profimedia Images

Dacă nu se va produce o schimbare de direcție, Germania va aluneca tot mai adânc înspre extrema dreaptă

Teama lui Merz de critici și controverse le permite altor politicieni mai abili să preia inițiativa în sfera politicilor conservatoare. În Baden-Wurttemberg, atât Verzii de stânga, cât și AfD de dreapta au profitat de această ocazie.

AfD nu a trebuit să depună prea multe eforturi pentru a-și dubla rezultatul obținut la alegerile precedente. Candidatul lor, Markus Frohnmeier, un politician german născut în România, a arătat clar că nu este interesat de politicile regionale.

Frohnmeier nu s-a aflat în Germania în timpul alegerilor, ci în SUA, unde a participat la evenimente organizate de Partidul Republican, demonstrând faptul că ambițiile sale nu se limitează la politicile regionale.

Acest lucru nu i-a deranjat pe votanții tot mai numeroși ai AfD, mulți dintre ei foști susținători ai CDU, care caută acum cu disperare o schimbare în Germania și nu mai au încredere în Merz.

Markus Soder, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria, partenerul politic al partidului CDU, a spus că partidele aflate la conducere au o responsabilitate comună pentru a preveni continuarea ascensiunii forțelor extremiste.

„Acesta este cu adevărat ultimul glonț pentru democrație”, a spus Soder într-un interviu pentru ziarul german Die Zeit. Dacă nu se va produce o schimbare de direcție, Germania va aluneca tot mai adânc înspre extrema dreaptă, a mai avertizat Soder.

Așadar, ce mai așteaptă actualul cancelar german? Natura și amploarea sarcinii ce trebuie îndeplinită acum nu mai lasă loc de amânări, potrivit lui Hoyer. Votanții s-au uitat în jurul lor și au simțit că a venit timpul schimbării, iar dacă Merz nu va lua inițiativă pentru a realiza acest lucru, ei vor căuta „alternative” în alte părți.

Editor : Raul Nețoiu

Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
