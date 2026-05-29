Un congresmen american explică de ce Lavrov i-a amenințat pe diplomații de la Kiev și unde va duce acest lucru

Amenințările lui Serghei Lavrov la adresa diplomaților străini din Kiev demonstrează impasul total în care se află Rusia pe câmpul de luptă, a declarat congresmenul american Jim Himes în cadrul unei conferințe de presă la Kiev.



Jim Himes, membru al Comisiei Permanente de Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, a spus că amenințările lui Serghei Lavrov înseamnă trei lucruri.



În primul rând, a spus el, acestea sunt un semn al unui impas total, deoarece, pentru prima dată după mult timp, Rusia pierde teren în Ucraina, conform indicatorilor generali.



Himes a spus că poporul rus ar trebui să ia în considerare sacrificiul care i se cere să îl facă – propriul sânge și viețile fiilor lor – pentru un dictator nebun care pierde teren în Ucraina.



El a adăugat că, în lunile următoare, forțele ucrainene vor continua să recucerească teritoriul și că acest lucru va avea un cost enorm pentru Rusia.

Citește și

Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat



În al doilea rând, potrivit congresmaenului, amenințările reflectă mentalitatea cuiva care nu are nicio reținere în a comite crime de război.

El a subliniat că amenințările la adresa civililor și a diplomaților demonstrează cât de ușor Rusia alege ca ținte spitalele, maternitățile și organizațiile neguvernamentale care furnizează ajutor comunităților de-a lungul liniei frontului.



Potrivit lui Himes, al treilea efect va fi exact opusul a ceea ce se așteaptă Moscova. Congresmenul a declarat că plănuia deja o altă călătorie la Kiev și că se va întoarce la Washington împreună cu un senator pentru a solicita resurse suplimentare pentru Ucraina.



„Tot ceea ce reprezintă Serghei Lavrov este exact ceea ce oamenii liberi trebuie să combată”, a concluzionat el.



Anterior, RBC-Ucraina a raportat că, pe 25 mai, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul unei conversații cu secretarul de stat american Marco Rubio, a amenințat cu noi lovituri asupra Kievului și a cerut diplomaților străini să părăsească orașul.



Moscova a anunțat „lovituri sistematice” asupra țintelor din capitală.







Editor : Sebastian Eduard