Live TV

Un congresmen american explică de ce Lavrov i-a amenințat pe diplomații de la Kiev și unde va duce acest lucru

Data publicării:
Jim Himes
Jim Himes. Foto: Profimedia

Amenințările lui Serghei Lavrov la adresa diplomaților străini din Kiev demonstrează impasul total în care se află Rusia pe câmpul de luptă, a declarat congresmenul american Jim Himes în cadrul unei conferințe de presă la Kiev.

Jim Himes, membru al Comisiei Permanente de Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, a spus că amenințările lui Serghei Lavrov înseamnă trei lucruri.

În primul rând, a spus el, acestea sunt un semn al unui impas total, deoarece, pentru prima dată după mult timp, Rusia pierde teren în Ucraina, conform indicatorilor generali.

Himes a spus că poporul rus ar trebui să ia în considerare sacrificiul care i se cere să îl facă – propriul sânge și viețile fiilor lor – pentru un dictator nebun care pierde teren în Ucraina.

El a adăugat că, în lunile următoare, forțele ucrainene vor continua să recucerească teritoriul și că acest lucru va avea un cost enorm pentru Rusia.

Citește și

Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat

În al doilea rând, potrivit congresmaenului, amenințările reflectă mentalitatea cuiva care nu are nicio reținere în a comite crime de război.

El a subliniat că amenințările la adresa civililor și a diplomaților demonstrează cât de ușor Rusia alege ca ținte spitalele, maternitățile și organizațiile neguvernamentale care furnizează ajutor comunităților de-a lungul liniei frontului.

Potrivit lui Himes, al treilea efect va fi exact opusul a ceea ce se așteaptă Moscova. Congresmenul a declarat că plănuia deja o altă călătorie la Kiev și că se va întoarce la Washington împreună cu un senator pentru a solicita resurse suplimentare pentru Ucraina.

„Tot ceea ce reprezintă Serghei Lavrov este exact ceea ce oamenii liberi trebuie să combată”, a concluzionat el.

Anterior, RBC-Ucraina a raportat că, pe 25 mai, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul unei conversații cu secretarul de stat american Marco Rubio, a amenințat cu noi lovituri asupra Kievului și a cerut diplomaților străini să părăsească orașul.

Moscova a anunțat „lovituri sistematice” asupra țintelor din capitală.


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kiev ucraina bombardament fum
Doi congresmeni democrați spun că SUA ar trebui să trimită mai multe rachete antiaeriene Ucrainei pentru a proteja Kievul
Kaja Kallas
Kaja Kallas crede că războiul începe să se întoarcă împotriva Rusiei: „Moscova e în defensivă”
ambasada sua la kiev
Ambasada SUA din Kiev rămâne deschisă, în ciuda amenințărilor Rusiei de escaladare a atacurilor. „Nu există modificări în activitate”
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat
Dmitri Medvedev
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în Kiev: „Se pare că au diplomați în plus”
Recomandările redacţiei
zdgbzadgba
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
tgastgasr
Raed Arafat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „Populația...
xfgsfghbsrhnar
Momentul în care o dronă a lovit blocul din Galați, surprins în...
gfbfgnsfhnfs
„Războiul este aici.” Mărturia unui deputat din Galați, după drona...
Ultimele știri
Ce scrie presa străină despre incidentul provocat de prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați
România riscă sancțiuni de la UE dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Termenul limită este 7 iunie
Activități gratuite în weekendul prelungit de Ziua Copilului 2026. Ce evenimente sunt în București timp de trei zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Partidele politice din România, finanțate de firme aproape falimentare sau de persoane cu datorii. Cine sunt...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
Noutate mare la pensie de la 1 ianuarie pentru 4.600.000 pensionari. Cine va avea 12 călătorii gratis pe CFR?
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”