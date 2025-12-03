Live TV

Un fost puşcaş marin american închis în Rusia a mai primit doi ani de detenție. Ce acuzații i s-au adus lui Robert Gilman

Data publicării:
US citizen Robert Gilman in cusca detinutilor la tribunal in rusia
Robert Gilman a fost condamnat în 2022 pentru că ar fi agresat, în stare de ebrietate, un ofiţer de poliţie în oraşul Voronej, în vestul Rusiei. Foto: Profimedia

Un fost puşcaş marin american, Robert Gilman, care execută o pedeapsă de opt ani de închisoare în Rusia, a fost condamnat miercuri la încă doi ani pentru agresarea personalului penitenciarului, anunță agenţia de presă rusă RIA Novosti.

Robert Gilman a fost condamnat în 2022 pentru că ar fi agresat, în stare de ebrietate, un ofiţer de poliţie în oraşul Voronej, în vestul Rusiei.

El a primit o altă pedeapsă anul trecut pentru agresarea unui anchetator şi a unor gardieni. Gilman a pledat vinovat, dar a susţinut că gardienii l-au otrăvit cu „materiale radioactive” în timp ce se afla în arest.

Miercuri, un tribunal din Voronej i-a prelungit pedeapsa cu alţi doi ani de închisoare, a declarat avocata sa, Irina Brajnikova, pentru RIA Novosti, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Au adăugat doi ani la pedeapsa sa de opt ani, pedeapsa totală ajungând astfel la zece ani”, cu „alte două capete de acuzare”, a mai spus ea.

Susţinătorii lui Robert Gilman afirmă că acuzaţiile sunt nefondate şi că acesta a fost „drogat împotriva voinţei sale” şi supus „torturii” în închisoare.

Administraţia Joe Biden, în timpul căreia a fost arestat Gilman, a acuzat Moscova că reţine cetăţeni americani pe baza unor acuzaţii inventate pentru a-i folosi drept monedă de schimb.

