Un fost senator rus, dat afară din partidul lui Putin, s-a sinucis

Omul de afaceri Umar Djabrailov, fost membru al Consiliului Federației Ruse, s-a sinucis, relatează presa rusă. Potrivit canalului de Twelegram Mash, el a fost găsit într-un hotel din Moscova, cu un pistol lângă el.

Potrivit publicației Meduza, omul de afaceri era în stare gravă și a fost dus la spital, unde a murit însă.

O sursă din poliție a declarat pentru agenția de presă de stat Tass că „nu există elemente criminale” în ceea ce privește moartea lui Djabrailov.

„Motivele sinuciderii sunt investigate”, a mai spus sursa.

Umar Djabrailov s-a născut în Groznîi, capitala Ceceniei, în 1958. În 1997, a devenit manager al grupului Plaza, care are hoteluri, malluri și un complex rezidențial în Rusia.

În perioada 2004-2009, a fost senator în Consiliul Federației Ruse, resprezentând guvernul cecen. În 2000, a candidat la președinție în Rusia și a ieșit pe locul 11.

Între 2009 și 2013, Djabrailov a lucrat pentru consilierul prezidențial Serghei Prihodko.

În august 2017, Djabrailov a tras mai multe focuri de armă în tavanul unei camere de hotel din Moscova. A fost găsit vinovat de huliganism și amendat cu 500,000 de ruble (5.500 de euro). În urma verdictului, a fost exclus din partidul președintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unită.

