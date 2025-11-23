Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool

Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran.



Armin Sohrabian (30 de ani) apărător la unul dintre cele mai populare cluburi din Iran, a fost suspendat după ce în social media a apărut un videoclip care îl arată ţinând în mână un pahar de alcool, într-o ţară în care consum de alcool este ilegal, a relatat duminică o agenţie de ştiri Fars, scrie News.ro.

Conform agenţiei, „Armin Sohrabian a fost suspendat temporar din echipa Esteghlal în urma publicării unui videoclip controversat. Videoclipul, care a devenit viral pe reţelele de socializare, îl arată pe fotbalist ţinând în mână un pahar plin, într-o cameră unde pe o masă sunt vizibile sticle care par a fi cu băuturi alcoolice”

Fars a mai relatat şi faptul că jucătorul este aşteptat la club, pentru a oferi explicaţii: „Dl. Sohrabian, care a jucat un meci pentru echipa naţională, este aşteptat duminică, la club, pentru a da explicaţii în faţa conducerii şi a comisiei disciplinare”.

Sâmbătă seara, fotbalistul şi-a cerut scuze pe pagina sa de Instagram, declarând că videoclipul este „vechi de câţiva ani” şi a fost postat de cineva cu care a avut o dispută personală.

În ultimele săptămâni, autorităţile iraniene au închis mai multe cafenele şi restaurante din ţară, acuzate că servesc alcool, al cărui consum este interzis în Iran încă de la Revoluţia Islamică din 1979, inclusiv pentru străini.

Doar minorităţile non-musulmane (creştini, evrei şi zoroastrieni) sunt exceptate de la această interdicţie, cu condiţia să nu bea în public.

