Un oficial de rang înalt al Pentagonului sugerează că SUA vor menține numărul trupelor americane în Polonia

DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Elbridge Colby , subsecretarul Apărării. Foto: Profimedia
Exemplul numit România

Numărul trupelor americane în Polonia va rămâne cel puțin la nivelul actual, a sugerat Elbridge Colby, subsecretarul american al Războiului, scrie TVPWorld.

În cadrul unei întâlniri de anul trecut cu președintele polonez Karol Nawrocki, Donald Trump s-a angajat să mențină și, eventual, chiar să crească numărul trupelor americane în Polonia.

Însă reducerile de personal american în Europa de Est au fost un subiect cheie de discuție în ultimele luni și au stârnit temeri că președintele SUA ar putea reveni asupra cuvântului său.

Referindu-se la promisiunea făcută de Trump lui Nawrocki, Colby a declarat joi în fața Camerei Reprezentanților din SUA că „vom implementa în mod categoric directivele președintelui Donald Trump privind trupele americane din Polonia”.

Aceasta reflectă poziția oficialilor Guvernului polonez, care au subliniat relația solidă cu SUA și au afirmat că nu există semne că Washingtonul ar retrage vreunul dintre cei 10.000 de soldați americani staționați în prezent în Polonia.

Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă acest lucru înseamnă că numărul soldaților americani din Europa nu va scădea în general, Colby nu a răspuns direct.

Republicanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților, a criticat decizia de a retrage o brigadă americană din România anul trecut.

El a reamintit că decizia a fost anunțată imediat după ce Trump a declarat că orice redistribuire a forțelor va fi doar minoră, adăugând: „O brigadă nu este mică, dar ați făcut-o oricum”.

La o reuniune la Bruxelles luna trecută, Colby le-a spus miniștrilor Apărării europeni din NATO să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea lor, întrucât forțele Washingtonului – care numără în prezent 85.000 de soldați în întreg blocul – vor fi desfășurate „într-un mod mai limitat și mai concentrat”.

Influentul subsecretar este unul dintre cei mai vocali susținători din administrația Trump ai deplasării atenției militare americane de la Europa către ceea ce el a numit interese „mai importante”, precum China și America.

 

