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Un oficial ucrainean susține că serviciile de informații ruse pregătesc o campanie de dezinformare. Care ar fi scopul operațiunii

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Serviciile de informații ruse se pregătesc să publice documente istorice falsificate referitoare la cel de-al Doilea Război Mondial, într-un efort coordonat de a perturba relațiile dintre Ucraina și Polonia, potrivit unui oficial ucrainean din domeniul securității naționale, relatează Kyiv Post.

Andrii Kovalenko, directorul Centrului pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a declarat sâmbătă că operațiunea este coordonată de Alexander Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). 

Potrivit lui Kovalenko, FSB intenționează să publice, pe 5 iulie, materiale fabricate referitoare la tragedia din Volînia. El a menționat că rețelele mass-media de stat ruse au primit sarcina de a amplifica această narațiune pentru a exploata nemulțumirile istorice și a provoca diviziuni bilaterale.

Avertismentul privind operațiunea rusă coincide cu eforturile diplomatice intense menite să rezolve recentele tensiuni din relațiile bilaterale legate de memoria istorică. Vineri, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, i-a prezentat ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, un pachet de măsuri „anticriză” în cadrul unor discuții față în față desfășurate la Varșovia.

Tensiunile diplomatice au survenit în urma criticilor formulate de oficialii polonezi cu privire la denumirea unei unități militare ucrainene după o formațiune istorică. În cadrul întâlnirii, Sibiha a declarat că denumirea unității nu ascundea nicio intenție antipoloneză și a reafirmat oficial că Ucraina continuă să elibereze autorizații pentru operațiuni de căutare și exhumare pe teritoriul său.

Pentru a stabiliza relațiile diplomatice, șeful diplomației ucrainene a propus o foaie de parcurs care include consultări imediate între ministerele de externe respective, convocarea istoricilor specializați în cel de-al Doilea Război Mondial care au participat la Congresul polono-ucrainean din luna mai, precum și o acțiune comună de sensibilizare a liderilor religioși în vederea susținerii dialogului bilateral.

În urma discuțiilor, Sibiha a afirmat că adâncirea diviziunilor dintre cele două țări servește intereselor strategice ale Rusiei, subliniind necesitatea soluționării disputelor istorice pentru a menține un front unit împotriva agresiunii ruse.

Discuțiile miniștrilor au avut loc pe fondul unor avertismente mai ample privind securitatea, legate de operațiunile rusești care vizează Polonia și flancul estic al NATO. Evaluările recente ale serviciilor de informații americane, comunicate Varșoviei, au indicat că Moscova recurge la operațiuni informaționale, alături de amenințarea cu posibile acte de sabotaj fizic sau provocări la frontieră, pentru a slăbi sprijinul aliaților față de Kiev și a testa hotărârea NATO.

Pe lângă chestiunile legate de memoria istorică, Sibiha și Sikorski au discutat despre inițiativele comune în domeniul apărării, cooperarea militar-tehnică, proiectele de reconstrucție și pregătirile pentru viitorul summit NATO de la Ankara. Sibiha a declarat că a primit asigurări că Polonia își va menține sprijinul logistic și militar pentru capacitățile de apărare ale Ucrainei.

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Editor : A.M.G.

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