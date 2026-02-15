Live TV

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că blochează petrolul rusesc și cer ajutorul Croației. „Atât de multe minciuni de ambele părți”

Data publicării:
robert fico
Premierul slovac Robert Fico. Sursa foto: REUTERS

Ungaria şi Slovacia acuză Ucraina că blochează reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Budapesta şi Bratislava încearcă să forţeze o rută alternativă prin Croaţia, pentru a evita o criză energetică și au cerut oficial Zagrebului să permită transportul ţiţeiului prin conducta Adria, invocând excepţia care le permite să continue importurile din Rusia, în pofida sancţiunilor UE. În paralel, liderii celor două state susţin că Kievul ar folosi problema conductei ca instrument de presiune politică în contextul tensiunilor legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează Agerpres.

Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea de a permite transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, a afirmat duminică ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI.

„Solicităm Croaţiei să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului”, respectiv excepţia acordată celor două ţări din UE, lipsite de ieşire la mare, de a continua să importe petrol rusesc, în pofida sancţiunilor impuse Rusiei, se arată într-o declaraţie semnată de Szijjarto.

„Securitatea aprovizionării unei ţări cu energie nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică, prin urmare ne aşteptăm din partea Croaţiei ca, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei”, a adăugat ministrul ungar.

Şi premierul slovac Robert Fico a acuzat duminică Ucraina că tergiversează repornirea conductei Drujba pentru a face presiuni asupra Ungariei, printr-un „şantaj politic”, să renunţe la opoziţia exprimată de premierul ungar Viktor Orban faţă de o viitoare aderare a Ucrainei la UE, declaraţie făcută de Fico la o conferinţă de presă comună, la Bratislava, cu secretarul american de stat Marco Rubio.

Ministerul ucrainean de Externe a susţinut joi că tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost suspendat din 27 ianuarie, în urma unui atac rusesc. Totuşi, Fico a susţinut, la rândul său, că dispune de informaţii conform cărora conducta ar fi fost reparată în intervalul scurs de atunci, adăugând că nu crede versiunea niciuneia dintre cele două părţi implicate în război, Rusia şi Ucraina.

„Au fost atât de multe minciuni de o parte şi de cealaltă încât nu am curajul să spun cine a bombardat sau a distrus o parte din infrastructura petrolieră”, a remarcat Fico la aceeaşi conferinţă de presă.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
4
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
photo-collage.png (64)
5
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice”
Război Ucraina
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027
Sistem rusesc Panțir
Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025
soldati rusi la antrenament
Comandanții ruși forțează trupele să participe la asalturi sinucigașe: „Ce naiba înseamnă „refuz”? Înainte, mișcați-vă, dracu'!”
Gherman Galuşcenko
Fost ministru ucrainean, suspectat de corupție, arestat când voia să părăsească țara. Dosarul Midas, mită de 100 de milioane de dolari
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
portret navalnii
Reacția SUA la raportul european despre otrăvirea lui Navalnîi, pe...
Ultimele știri
Horaţiu Moldovan: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi
Netanyahu pune condiții dure pentru un acord între SUA și Iran: „Am prezentat poziţia noastră foarte clar"
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
https://www.cancan.ro/fosta-iubita-a-lui-adrian-kreiner-ar-fi-implicata-in-asasinarea-milionarului-criminalii...
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
La 24 de ani, Sophia a făcut un anunț surprinzător, direct de la Olimpiadă. ”Îmi caut iubit! Sunt cea mai...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online