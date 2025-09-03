Viktor Orban intră în contact direct cu cetățenii: premierul ungar lansează un canal de chat pe Messenger

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a introdus un nou canal de mesagerie directă, ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a comunicării politice și de promovare a unei relații mai strânse cu cetățenii. Această măsură reprezintă o schimbare orientată spre viitor, către o interacțiune personalizată, în timp real, în spațiul digital. Anunțată printr-o postare pe Facebook, noua interfață de chat a premierului Orban permite susținătorilor să primească actualizări direct de la premierul însuși, concentrându-se pe probleme naționale majore, evoluții strategice și actualizări politice, relatează Index.

„Mai sunt doar câteva zile și mă voi întoarce, dar între timp putem păstra legătura. Lansez canalul meu de chat, unde vă voi trimite în mod regulat mesaje personale despre cele mai importante întrebări care afectează soarta țării noastre”, a scris premierul ungar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Două opțiuni de comunitate

Platforma oferă utilizatorilor două opțiuni de comunitate: Fight Club (Harcosok Klubja) și Digital Civic Circle (Digitális Polgári Kör), ambele concepute pentru a crea un sentiment de comunitate și acces exclusiv la conținut politic din culisele scenei politice.

Utilizatorii care aleg Fight Club primesc următorul mesaj: „Bună, războinicule! Aceasta este linia strategică de comunicare între mine și membrii Fight Club. În fiecare zi, vei primi direct de la mine știrile și informațiile cheie care ne afectează viețile – rapoarte de situație, planuri de acțiune, viziuni de viitor. Totul prin Messenger, direct la tine.”

Pentru cei care aleg Digital Civic Circle, prim-ministrul promite actualizări regulate cu informații despre deciziile cheie și direcția viitoare a țării.

Prezența în media a lui Orban, model hibrid

Lansarea canalului de chat nu este o inițiativă izolată, ci mai degrabă o completare bine gândită a strategiei mai ample de comunicare digitală a prim-ministrului. În ultimii ani, Viktor Orban a demonstrat o înțelegere clară a peisajului media în continuă evoluție, combinând în mod inteligent mass-media tradiționale cu platforme digitale de ultimă generație pentru a menține un contact constant și direct cu publicul.

Prezența sa în mass-media demonstrează un model hibrid atent structurat: utilizarea discursurilor tradiționale și a televiziunii alături de Facebook, Instagram, TikTok și, acum, mesageria bazată pe chat pentru a ajunge la diverse segmente ale populației. Fiecare platformă este utilizată cu strategii de mesagerie personalizate – discuții despre politici pentru persoanele în vârstă și conținut vizual, orientat către stilul de viață, pentru utilizatorii mai tineri.

Identitatea vizuală a premierului Orban pe rețelele sociale este deosebit de coerentă. Fotografiile sunt realizate în mod profesional, mesajele sunt bilingve (maghiară și engleză), iar postările mențin un ton consecvent, evidențiind adesea munca asiduă, mândria națională și leadershipul.

Liderii folosesc tehnologia

Guvernul Ungariei a făcut, de asemenea, investiții notabile în extinderea prezenței sale digitale. În ultimii ani, a utilizat în mod eficient campaniile publicitare pe platformele majore pentru a asigura vizibilitatea și acoperirea mesajelor naționale, atât în Ungaria, cât și în străinătate. În acest context, noul canal de chat poate fi văzut ca o extensie naturală a acestei abordări strategice, oferind un angajament și mai personalizat.

Aceste metode reflectă o tendință mai largă în politica mondială: liderii folosesc tehnologia nu numai pentru a informa, ci și pentru a promova comunitatea, loialitatea și dialogul. În Ungaria, acest model este acum pionierat la cel mai înalt nivel.

Fie prin postări pe Facebook, povești Instagram din culise, videoclipuri TikTok sau acum mesaje directe de chat, Viktor Orban continuă să stabilească ritmul în comunicarea politică digitală din Europa Centrală.

Prezența sa digitală nu este doar deliberată, ci și extrem de structurată, consecventă din punct de vedere vizual și concepută pentru a informa și mobiliza cetățenii în timp real. Pe măsură ce Ungaria se apropie de un nou ciclu electoral, acest model de comunicare în continuă evoluție ar putea deveni un model pentru modul în care liderii politici moderni interacționează cu publicul în era digitală.

Editor : M.C