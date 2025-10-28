Live TV

Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur” a alianței cu SUA

Donald Trump Sanae Takaichi
Donald Trump și Sanae Takaichi. Sursa foto: REUTERS
Tarife reciproce de 15% Japonia donează 250 de cireși Statelor Unite

Donald Trump și Sanae Takaichi au semnat marți, la Tokyo, un acord de cooperare SUA-Japonia în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, axat pe investiții coordonate pentru a asigura o aprovizionare stabilă, în contextul restricțiilor la export impuse de China.

Conform acordului, cele două țări vor colabora pentru identificarea proiectelor de interes comun menite să remedieze deficiențele din lanțurile de aprovizionare ale acestor materiale esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne. Documentul prevede un termen de șase luni pentru „adoptarea de măsuri care să ofere sprijin financiar proiectelor selectate, cu scopul de a genera un produs final destinat cumpărătorilor din Statele Unite și Japonia, precum și, după caz, din alte țări cu idei similare”, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Tokyo și Washington s-au angajat, de asemenea, să acționeze ca un pod în promovarea dialogului între mediile de afaceri, pentru a stimula proiecte care să stabilească lanțuri de aprovizionare „noi și sigure”. Cele două guverne au convenit să mobilizeze resurse publice și private pentru aceste inițiative, incluzând „subvenții, garanții, împrumuturi, capital, acorduri de cumpărare, asigurări sau facilitări de reglementare”.

Proiectele vizate nu se vor limita la extracția și procesarea materiilor prime, ci vor include și produse derivate precum magneți, baterii, catalizatori și materiale optice, componente cheie în industria auto, electronică și energetică.

Acordul a fost semnat după summitul dintre cei doi lideri desfășurat la Palatul Akasaka din Tokyo, a doua oprire a turneului asiatic al președintelui american. În Malaezia, oprirea sa anterioară, Trump semnase deja un acord similar în domeniul pământurilor rare. Aceste inițiative vin pe fondul restricțiilor impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, un sector pe care Beijingul îl domină aproape în totalitate, în contextul tensiunilor comerciale tot mai accentuate cu Statele Unite.

Tarife reciproce de 15%

Pe lângă acest acord, Japonia și Statele Unite au semnat un al doilea document care vizează punerea în aplicare a acordului comercial bilateral convenit în iulie, stabilind tarife reciproce de 15%. Tokyo s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în Statele Unite, deși destinația exactă a fondurilor nu a fost încă anunțată.

În cadrul întâlnirii, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că își dorește să ducă parteneriatul cu Washingtonul „într-o nouă epocă de aur” a alianței bilaterale, scrie The Guardian.

„Mi-ar plăcea să realizăm o nouă epocă de aur a alianței dintre Japonia și Statele Unite, în care ambele națiuni să devină mai puternice și mai prospere”, a afirmat Takaichi, la Palatul invitaților de stat Akasaka.

Donald Trump a felicitat-o pentru recenta numire în funcție și a subliniat că administrația sa este „entuziasmată de acest nou capitol al relației cu Japonia”.

„Cred că vom realiza un comerț uriaș împreună, mai mult ca oricând, doar semnând un nou acord, un acord foarte echitabil”, a spus președintele american, menționând totodată o comandă importantă de armament făcută de Japonia pentru „o cantitate mare de echipament militar nou”.

Trump a precizat că Statele Unite „produc cel mai bun echipament militar din lume, avioane cu reacție, rachete și multe altele”, adăugând că speră ca aceste arme „să nu fie folosite niciodată”. „Pot afirma că această relație va fi mai solidă ca oricând”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Japonia donează 250 de cireși Statelor Unite

Prim-ministrul japonez a lăudat activitatea lui Donald Trump în privința armistițiului dintre Thailanda și Cambodgia și a „realizărilor istorice fără precedent” din Orientul Mijlociu. Ea a evocat, de asemenea, legătura strânsă dintre fostul premier Shinzo Abe și Trump, menționând că actualul președinte american „a fost profund afectat” de asasinarea lui Abe, în iulie 2022.

Ca gest simbolic de prietenie, Sanae Takaichi a anunțat că Japonia va dona 250 de cireși Statelor Unite pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Independenței SUA, care va fi celebrată anul viitor. Tradiția plantării cireșilor în Washington datează de peste un secol și reprezintă un simbol al relației de prietenie dintre cele două țări.

