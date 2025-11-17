Orașul Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Este înconjurat din trei părți, iar trupele Moscovei se infiltrează din ce în ce mai mult în apropierea centrului, potrivit unei analize făcute de istoricul Mark Galeotti în The Times.

O nouă etapă a conflictului

Există întotdeauna tentația de a prezenta o operațiune atât de majoră — bătălia pentru oraș a durat 18 luni — drept un punct de cotitură în război.

Însă, deși aceasta este o înfrângere pentru Kiev, nu ar trebui considerată o schimbare crucială. Bătălia este semnificativă din mai multe puncte de vedere, reflectând contextul operațional și politic în schimbare al acestei etape a conflictului.

Miercuri, generalul Oleksandr Sîrski, comandantul suprem al Ucrainei, a afirmat pe Facebook că „nu se vorbește despre controlul rusesc asupra orașului Pokrovsk sau despre încercuirea operațională a grupării Forțelor de Apărare”.

De atunci, însă, au apărut mai multe dovezi ale activității rusești. Un ofițer britanic care i-a consiliat pe ucraineni s-a arătat pesimist: „Cred că putem anunța victoria pentru Moscova în acest moment.”

Având în vedere natura agitată și fragmentară a acestui război, adesea fără o linie de front clară și purtat de echipe mici de asalt, mai degrabă decât de companii și brigăzi ordonate, luptele continuă în oraș, în timp ce grupuri de soldați ucraineni oferă o ultimă apărare sau încearcă să se retragă în siguranță.

Punctul de cotitură a trecut, aproape cu siguranță. Deși Corpul 1 Azov al Ucrainei a avut un oarecare succes la nord de Pokrovsk, se pare că există puține șanse pentru un contraatac ucrainean asupra orașului în sine.

Pe măsură ce apărarea orașului Pokrovsk și a orașului vecin Mîrnohrad se prăbușește, luptele din nord-estul Ucrainei vor continua. Orașele fortăreață din partea ucraineană rămasă din regiunea Donețk încă stau în picioare. Observatorii occidentali cred că le va lua mai mult timp să cadă decât Pokrovsk.

Următoarea campanie, însă, s-ar putea să nu se desfășoare în nord-estul Ucrainei, ci la Washington.

Un mesaj către America

Unul dintre motivele pentru care președintele Vladimir Putin a fost dispus să trimită 150.000 de soldați pentru ocuparea orașului Pokrovsk, provocând zeci de mii de victime atunci când a făcut acest lucru, este acela că este angajat nu doar într-un război cu Ucraina, ci și într-o luptă a voințelor cu omologul său american Donald Trump.

Volodimir Zelenski a afirmat că „Rusia se teme de decizii ferme din partea SUA și vrea să folosească Pokrovsk pentru a-și demonstra succesul pe câmpul de luptă”.

Acest lucru este parțial adevărat, dar intenția Moscovei este probabil mai puțin de a evita noi presiuni din partea SUA și mai mult de a încerca să-i recâștige sprijinul lui Trump.

Recenta decizie americană de a impune în sfârșit noi sancțiuni asupra petrolului rusesc se datorează mai puțin unei dorințe reale de a sprijini Kievul și mai mult speranței de a determina Moscova să facă o concesie despre care Trump ar putea susține că face posibilă pacea - și demonstrează stăpânirea sa în arta negocierii.

Putin a încercat să-și semnaleze sfidarea, mai întâi prezentând noi sisteme nucleare, iar acum printr-o altă victorie. Moscova, nu Kievul, este învingătoarea, acesta este mesajul adresat unui președinte american despre care se știe că vrea să susțină partea câștigătoare.

Ar putea părea imposibil ca Zelenski să fie forțat să încheie un acord de pace precum cel pe care Trump pare să-l favorizeze, dar Putin pare să spere că, dacă va putea obține ajutorul SUA, ucrainenii îi vor da pe tavă orașele-fortăreață, în loc să fie nevoit să lupte pentru ele.

Ceață de război

Ultima ofensivă rusească în Pokrovsk a fost facilitată de o ceață densă, care a interferat cu operațiunile de recunoaștere și atac ale dronelor ucrainene. Din punct de vedere istoric, așteptarea a fost întotdeauna că iarna va încetini ritmul militar, pentru că tancurile sunt împotmolite în noroi, iar vizibilitatea redusă face mai dificilă observarea artileriei.

Totuși, lupta complicată reprezentată de războiul din Ucraina se dovedește a fi diferită. În timp ce rușii sunt la fel de afectați de vremea nefavorabilă, atunci când dronele sunt eliminate din ecuație, chiar dacă doar parțial, Ucraina are de suferit. Suplimentul numeric al rușilor și capacitatea mai mare a Moscovei de a trimite unități noi în luptă contează cu atât mai mult.

Am putea considera iarna ca pe o perioadă de intensificare a luptelor, mai degrabă decât ca pe o perioadă de acalmie, care le-ar fi oferit ucrainenilor șansa de a se regrupa.

Pentru câțiva oameni buni

Această bătălie a scos în evidență criza tot mai mare de forță de muncă din Ucraina, în timp ce Moscova pare încă capabilă să recruteze 30.000 de soldați pe lună pentru a-și compensa pierderile.

Așa cum s-a întâmplat prea des, determinarea care a fost virtutea Kievului este și viciul său. Reticența sa de a abandona cauzele pierdute a însemnat că Ucraina nu numai că a ratat șanse de a-și scoate forțele din ghearele rușilor, dar a și deviat unități de pe alte fronturi ca întăriri.

Zelenski a respins afirmațiile conform cărora soldații săi au fost „împinși să moară de dragul ruinelor” în apărarea orașului Pokrovsk, însă soldații ucraineni se plâng pe rețelele sociale că „încă o dată, generalii noștri refuză să recunoască momentul în care e timpul să se retragă și ne lasă să luptăm pentru o cauză pierdută când am putea face ceva bun în altă parte”.

„Jefuindu-l pe Petru ca să-l plătească pe Pavel”

Parțial ca urmare a deturnării trupelor ucrainene spre nord, rușii au înregistrat progrese relativ rapide în sud. Divizia 90 Tancuri avansează pe teren deschis spre Huliaipole, unde se întâlnesc regiunile Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporojie. Aceștia se află acum la mai puțin de opt kilometri de oraș.

La fel ca Pokrovsk, Huliaipole este un centru logistic ucrainean. Deși soarta sa nu este sigură dacă Kievul trimite întăriri, acest lucru se va face probabil în detrimentul securizării terenului câștigat de contraatacul Corpului Azov.

Crudul adevăr este că ucrainenii nu au suficienți soldați pentru a acoperi fiecare punct vulnerabil din linia lor.

Așadar, Pokrovsk, ca toate orașele, contează, iar având în vedere lipsa de îngrijorare a lui Putin cu privire la pierderea oamenilor, rușii sunt probabil mulțumiți.

Pentru soldații ruși zdrențuiți văzuți intrând în oraș săptămâna trecută pe motociclete furate și mașini civile modificate în grabă, acesta este încă un pas într-un marș dureros și sângeros.

Totuși, contextul mai larg al acestei bătălii este că, într-o perioadă în care iarna ar putea fi în favoarea rușilor - Divizia 90 ar putea chiar să-și folosească tancurile - Kievul are încă o lipsă periculoasă de oameni, iar bătălia pentru atenția lui Trump este încă de câștigat.

