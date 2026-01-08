Live TV

Video Zelenski cere o accelerare a aderării Ucrainei la UE, la preluarea preşedinţiei Uniunii de către Cipru

Data actualizării: Data publicării:
zelenski vizita cipru
Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, într-o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Volodimir Zelenski a cerut, aliaților garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, în timp ce a căutat și progrese în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, transmite Reuters. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul din Cipru Nikos Christodoulides la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.

„Lucrăm pentru a face cât mai multe progrese în această perioadă în privința deschiderii capitolelor de negociere și a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski după întâlnire, într-un mesaj postat pe X.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022, căutând să se ancoreze politic și economic în Vest. De atunci, Kievul a încercat să facă progrese în acest demers, în ciuda provocărilor războiului și a opoziției Ungariei la un proces rapid de aderare.

Sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și sprijin militar

„Președintele și cu mine am discutat despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, care trebuie să rămână în vigoare atât timp cât agresiunea și ocupația continuă”, a spus Zelenski.

Cei doi lideri au discutat și consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, precum și producția și livrarea de drone. „Sperăm ca sprijinul pentru Ucraina să rămână puternic”, a adăugat președintele ucrainean.

Întâlniri cu liderii europeni

Zelenski s-a întâlnit ulterior cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Președintele ucrainean a declarat că întâlnirile de miercuri oferă ocazia de a discuta detaliile unei întâlniri de marți de la Paris, unde Statele Unite au susținut o coaliție largă de aliați ai Ucrainei pentru a oferi garanții de securitate în cazul unui armistițiu, în vederea protejării țării în cazul unui nou atac rus.

Garanții de securitate post-război

Zelenski, care caută garanții solide post-război pentru a descuraja un atac rus, a declarat jurnaliștilor că nu a primit un răspuns clar din partea partenerilor Ucrainei privind ce măsuri ar fi luate în cazul unui astfel de atac.

„Atâta timp cât nu avem astfel de garanții de securitate, legal obligatorii, susținute de parlamente și de Congresul SUA, această întrebare nu poate fi răspunsă”, a spus Zelenski într-un mesaj într-un grup de Whatsapp.

Cipru susține Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei

Cipru, care tradițional a avut legături politice și culturale apropiate cu Rusia, a sprijinit pe deplin sancțiunile împotriva Moscovei. Mulți locuitori ai insulei fac paralela între invazia rusă în Ucraina și invazia Turciei în nordul Ciprului în 1974, după o scurtă lovitură de stat orchestrat de armata greacă de atunci.

„Cipru își reafirmă angajamentul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca țară care încă trăiește consecințele unei invazii ilegale și a ocupației militare continue, înțelegem pe deplin ce este în joc”, a scris Christodoulides pe X după întâlnirea cu Zelenski.

„Ucraina va fi o prioritate centrală a președinției noastre și vom lucra pentru a asigura un sprijin constant la toate nivelurile”, a adăugat el.

O ceremonie de la Nicosia care marchează începutul mandatului său de șase luni va include lideri din Orientul Mijlociu, printre care și președintele libanez Joseph Aoun, evidențiind ambiția insulei din estul Mediteranei de a servi drept punte între Europa și regiune.

