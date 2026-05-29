Zelenski, după prăbușirea unei drone rusești la Galați: „Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, că țara sa e pregătită să sprijine România „în orice mod”, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje din Galați.

„Este într-adevăr necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau să se extindă. Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice – regiunea Odesa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere”, a scris președintele ucrainean, într-un mesaj postat pe X.

Zelenski spune că Ucraina va ajuta România în orice mod să facă față acestor insursiuni rusești.

„Una dintre drone – practic un echivalent al modelului „Shahed” – a lovit, de asemenea, o clădire rezidențială obișnuită din România. Le urăm celor răniți o însănătoșire grabnică. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe.

Mizăm pe faptul că noile măsuri de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei vor fi cu adevărat puternice și vor face Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru ea însăși. Ar fi corect. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la protejarea vieții!”, a mai transmis acesta.

Reamintim că o dronă rusească s-a prăbuşit în această dimineață peste un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate.

Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina.

Și lideri internaționali au reacționat și au condamnat la unison Rusia. Aceștia cer măsuri internaționale împotriva Moscovei.

