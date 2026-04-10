Zelenski: Vladimir Putin suferă pierderi enorme și încearcă să găsească o cale de ieșire care să pară o victorie

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, pentru ocuparea completă a Donbasului, Vladimir Putin ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni și a dat asigurări că Ucraina nu își va retrage trupele din regiune.

„El suferă pierderi enorme și nu are suficienți oameni bine pregătiți pe câmpul de luptă. Încearcă să găsească o cale de ieșire care să pară o victorie. De aceea încearcă să ne alunge din Donbas prin diplomație, prin dialogul cu Statele Unite. Pentru că, pentru a ocupa integral Donbasul, ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni, în funcție de câți ani ar planifica operațiunea. Este un preț uriaș de plătit chiar și pentru Putin”, a spus Zelenski.

El a menționat, de asemenea, că rușii încearcă să forțeze Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, deoarece știu că „asta va diviza națiunea noastră”.

Potrivit președintelui, dacă unitatea Ucrainei ar fi subminată, Putin ar veni cu un nou „blitzkrieg” pentru a ocupa Ucraina foarte rapid. Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla, el ar folosi orice pauză pentru a recruta mai mult personal, a-l instrui, a extinde baza militar-industrială și a solicita ridicarea sancțiunilor.

„Așadar, un armistițiu în formatul «rămâneți unde sunteți» nu este doar dorința noastră, ci este și în interesul partenerilor noștri”, a adăugat Zelenski.

În același timp, el a asigurat că Putin înțelege că nu poate ocupa în totalitate Ucraina. „Doar că, uneori, el transmite partenerilor noștri mesaje care nu reflectă ceea ce gândește cu adevărat”, a spus președintele.

După cum s-a raportat anterior, într-un interviu acordat Rai Radio, Volodimir Zelensky a declarat că retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk nu poate fi considerată un compromis, deoarece ar permite Rusiei să ocupe ulterior Harkov și Dnipro.

