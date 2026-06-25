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Video Fostul preşedinte polonez Lech Wałęsa, decorat de Nicușor Dan: „Societăţile noastre au nevoie de modele”

Data actualizării: Data publicării:
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Președintele Nicușor Dan și Lech Wales Foto: captură video
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Preşedintele Nicuşor Dan i-a acordat, joi, în Polonia, fostului preşedinte al Republicii Polone, Lech Wałęsa, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, el arătând că îşi aduce aminte de speranţele unor generaţii de români care, ascultând Europa Liberă şi Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia.

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„Am oferit de-a lungul timpului mai multe decoraţii, niciodată n-am fost mai emoţionat decât în momentul ăsta. Mi-aduc aminte de speranţele unor generaţii de români, care, ascultând Europa Liberă şi Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă Solidaritatea. Şi a fost o luptă care, până la urmă, a fost câştigată. Vă transmit, în numele acelor oameni, recunoştinţa noastră”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul ceremoniei de decorare.

Şeful statului a arătat că, revenind la zilele noastre, „societăţile noastre au nevoie de modele, oameni care să dovedească, oameni care să-şi pună propria viaţă, propriul destin interesului colectivităţii, oameni care să aibă curajul afirmării unor valori”.

„De asemenea, cred că oameni ca dvs pot să transmită celorlalţi şi mai ales tinerilor faptul că libertatea nu este de la sine înţeleasă. E o mare onoare pentru mine să vă înmânez această decoraţie a statului român”, a subliniat preşedintele României.

Editor : B.E.

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