Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Infirmiera filmată în timp ce lovea o pacientă de la un centru din Bihor pentru persoane cu dizabilități a fost reținută de poliție. Imaginile cu incidentul care a avut loc duminică au fost publicate luni pe internet.

Infirmiera de 45 de ani din comuna Bratca a fost reținută de polițiști și este acuzată de purtare abuzivă prin infracțiunile de loviri și alte violențe. Ea a fost filmată duminică, în timp ce agresa o beneficiară a centrului pentru persoane cu dizabilități. Victima este o tânără de 20 de ani, pe care a lovit-o în repetate rânduri, inclusiv cu o nuia. Un alt bărbat, beneficiar și el în acest centru, un bărbat de 36 de ani, a agresat-o și el pe tânără, lovind-o cu piciorul. În urma acestor agresiuni, tânăra are nevoie de trei zile de îngrijiri medicale. Infirmiera de 45 de ani va fi prezentată astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd pentru dispunerea măsurilor legale.

„În timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, judeţul Bihor, unde îşi desfăşura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia. În acelaşi context, un bărbat, de 36 de ani, internat în centru, ar fi agresat-o pe tânără, prin lovire cu piciorul. În urma agresiunii, tânăra a suferit leziuni care necesită pentru vindecare între 2 şi 3 zile de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Bihor.

În ceea ce îl priveşte pe bărbatul de 36 de ani, internat în centru, acesta urmează să fie supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru stabilirea prezenţei discernământului.

Luni, poliţiştii anunţaseră că s-au autosesizat, după ce imagini cu agresiunea au fost postate online.

Pe de altă parte, într-un punct de vedere transmis, luni, de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bihor, se arată că instituţia a început o anchetă administrativă internă.

Instituţia a subliniat că astfel de fapte sunt „total inacceptabile” şi că a luat unele măsuri urgente, între care sesizarea Poliţiei şi Parchetului, suspendarea din funcţie a persoanei implicate până la finalizarea verificărilor, evaluarea stării fizice şi psihice a victimei şi acordarea sprijinului necesar, dar şi verificarea întregii activităţi a centrului.

„Dorim să precizăm că persoana implicată este o angajată cu experienţă, cunoscută anterior ca fiind responsabilă şi implicată în activitatea centrului. Totuşi, acest incident ar putea fi rezultatul unei stări de suprasolicitare accentuată, în condiţiile în care unitatea respectivă funcţionează de o perioadă îndelungată cu un deficit de personal de 10,5 posturi” se arată în punctul de vedere al instituției, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii DGASPC au precizat că, la nivelul întregii instituţii, deficitul de personal este de 157 de posturi, „ceea ce afectează semnificativ capacitatea de a asigura continuitatea şi calitatea serviciilor sociale”.

Conform sursei citate, chiar şi acest deficit „nu justifică în niciun fel comportamentul inacceptabil din imagini”, iar instituţia „condamnă cu fermitate orice formă de violenţă, abuz sau tratament degradant aplicat persoanelor aflate în îngrijire”.

