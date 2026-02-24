Instituțiile de cultură, exceptate de la tăierile de personal. Ce alte măsuri prevede ordonanța adoptată de Guvern

În urma adoptării de către Guvern a ordonanței de urgență privind creșterea capacității financiare a sectorului public, instituțiile publice de cultură din categoria muzeelor, colecțiilor publice sau a bibliotecilor, aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale sau a ministerului de resort, sunt exceptate de la măsurile de reducere a cheltuielilor și a personalului.

În pachetul de reglementări au fost preluate observațiile Ministerului Culturii, potrivit unei postări de marți, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea unităților administrativ-teritoriale sau a ministerului de resort nu intră sub incidența măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului. De asemenea, comasarea compartimentelor-suport nu a fost, nu este și nu va fi o soluție aplicabilă în instituțiile publice de cultură.

Ca măsură de susținere a patrimoniului cultural național construit, Guvernul instituie Fondul de regenerare locală. Acesta poate fi constituit în cotă de până la 5% din veniturile proprii încasate în anul anterior și se află la dispoziția consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București. Sumele pot fi utilizate pentru prezervarea fondului imobiliar cu valoare culturală, istorică și arhitecturală. Pe parcursul anului, fondul poate fi majorat din credite bugetare disponibile până la finalul exercițiului bugetar.

În acest context, Ministerului Culturii îi revine obligația de a iniția măsuri pentru diminuarea impactului legii salarizării unitare asupra bugetelor publice.

„Reforma administrației nu se face prin slăbirea culturii, ci prin protejarea și consolidarea ei, chiar dacă astăzi o altă propunere derogatorie a Ministerului Culturii nu a întrunit susținerea necesară adoptării. Am considerat că instituțiile de cultură din categoria muzeelor, colecțiilor publice sau a bibliotecilor ar trebui să poată completa indemnizația angajaților pentru titlul științific de doctor peste cuantumul rezultat din noua plafonare, din veniturile proprii. Nu s-a putut. Deocamdată”, a precizat ministrul Culturii Demeter Andras Istvan, potrivit sursei citate.

Editor : Ana Petrescu