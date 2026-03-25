Marina iraniană anunță că a lansat rachete asupra portavionului american Abraham Lincoln

uss abraham lincoln
Portavionul Abraham Lincoln. Sursa foto: X

Comandantul Marinei iraniene a afirmat miercuri, într-o declaraţie preluată de agenţia de stat IRNA, că Teheranul a lansat rachete în direcţia portavionului american USS Abraham Lincoln, care operează în Marea Arabiei, relatează BFMTV.

„Rachetele de croazieră ale marinei de coastă au vizat grupul naval Abraham Lincoln al flotei ostile americane, forţându-l să-şi schimbe poziţia”, afirmă comandantul iranian, potrivit News.ro.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Relații Publice al armatei iraniene, citat de agenția de știri Fars, rachete de croazieră au fost lansate asupra portavionului american „având nava ca țintă”.

La rândul său, un comandant al Marinei iraniene a declarat, în remarci citate de Fars, că „performanța și mișcările” portavionului american sunt „monitorizate constant”.

„De îndată ce flota ostilă se află în raza de acțiune a sistemelor noastre de rachete, aceasta va fi ținta unor atacuri devastatoare din partea Marinei iraniene”, a avertizat el.

La 1 martie, Comandamentul Central al SUA a dezmințit că portavionul USS Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete iraniene, contrar relatărilor Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice prin intermediul mass-media de stat iraniană.

USS Abraham Lincoln este un portavion cu propulsie nucleară din clasa Nimitz, care navighează alături de grupul său de atac, compus din trei distrugătoare echipate cu rachete de atac terestru. 

În acelaşi timp, într-un mesaj publicat în engleză pe contul său de X, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Ghalibaf, pe care unii îl dădeau drept interlocutorul misterios al Washingtonului, declară că Teheranul „urmăreşte cu atenţie toate mişcările americane din regiune, în special desfăşurările de trupe”.

„Nu puneţi la încercare hotărârea noastră de a ne apăra pământul”, ameninţă el, în contextul în care presa americană a scris despre scenariul unei desfăşurări a paraşutiştilor americani din Divizia 82 Aeropurtată în zilele următoare. New York Times scrie despre o posibilă operaţiune de ocupare terestră a insulei-cheie Kharg, pe unde trece 90 la sută din petrolul exportat de Iran.

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului a intrat în cea de-a 26-a zi, și niciuna dintre tabere nu pare să slăbească din intensitatea atacurilor. Totul se întâmplă pe fondul apariției unor informații potrivit cărora SUA au elaborat un document în 15 puncte pentru a încerca să pună capăt războiului. Teheranul a respins însă, din nou, negocierile cu Washingtonul.

