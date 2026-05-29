Ministerul Apărării: De la începutul războiului, în 47 de cazuri fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României

Ministerul Apărării transmite, vineri dimineaţă, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi şi a explodat, că, de la începutul războiului, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Potrivit oficialilor Ministerului Apărării, de la începutul războiului, au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România.

„În 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional (ultima pe 29 mai). În 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României”, se arată în situaţia transmisă de Ministerul Apărării.

În acest an au fost înregistrate 32 de situaţii de atacuri în apropierea frontierei, iar în 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliţie aeriană.

„În 15 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional (29 mai). În 12 situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României”, arată Ministerul Apărării.

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

