Live TV

Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale”

Data actualizării: Data publicării:
2010 CeBIT Technology Fair
Sursa foto: Sean Gallup/Getty Images
Din articol
„Riscul este ca adolescenţii să ocolească interdicţiile”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, 9 decembrie, că accesul adolescenţilor la reţelele sociale trebuie gestionat cu atenţie, iar soluţia potrivită ar fi un control parental mai ferm, nu o interzicere completă. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind posibile reglementări asupra platformelor online folosite de minori.

Întrebat despre o eventuală interdicţie care să limiteze accesul celor sub 16 ani la TikTok, ministrul a precizat că astfel de măsuri sunt deja analizate în alte ţări.

„Ştiu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancţiuni, este o interdicţie. Se poate discuta şi în România”, a afirmat ministrul.

„Riscul este ca adolescenţii să ocolească interdicţiile”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a avertizat că o restricţie fermă ar putea avea efect invers, determinând adolescenţii să găsească metode de ocolire a regulilor.

„Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenţii vor încerca să evite interdicţia şi oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă”, a explicat acesta.

În lipsa unei monitorizări constante, spune oficialul, tinerii ar ajunge tot pe platforme, dar fără supraveghere şi fără conştientizarea riscurilor.

Oficialul este de părere că responsabilitatea majoră trebuie să revină părinţilor, care trebuie să se implice activ şi să monitorizeze activitatea copiilor în mediul online: „Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenţei”.

„Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuţie şi în ţară şi sunt soluţii diferite. România are nevoie de un cadru care să combine libertatea de utilizare a instrumentelor digitale cu măsuri de protecţie reală pentru minori ”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Royal Navy track Russian submarine
4
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Digi Sport
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elevi in clasa
Daniel David: E nevoie de Inteligența Artificială în școli, dar nimeni nu i-a învățat pe elevi că acele informații trebuie verificate
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David, după criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Nu Ministerul, eu sau cineva care nu e specialist a propus-o”
Un copil se joacă pe telefonul mobil
Ce crede ministrul Educației Daniel David despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Tehnologia este aici să rămână”
daniel david in studioul digi24
Ministrul Educației, Daniel David, vine azi la Digi24, de la ora 21:00
Nice: Macron takes part in a program on France 2 Urgence Ocean
Emmanuel Macron, acuzat de „derivă totalitară” pentru încercarea sa de reglemantare a rețelelor sociale
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie...
ID317366_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD caută probe de „divorț” politic. Când ar putea avea loc...
donald trump
Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor...
Ultimele știri
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre Opoziție, USR se teme că va dispărea
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat...
Fanatik.ro
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat: ce poţi face cu zilele restante
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...