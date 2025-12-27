Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea „La Cină”, de la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezidențiale și astfel reușeste să păstreze normalitatea în această perioadă în care este în cdntrul atenției la fiecare ieșire publică.

„Cum reușiți să păstrați normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă?”, a întrebat-o realizatoarea Ionela Năstase pe Mirabela Grădinaru.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.”

Mirabela Grădinaru a mai vorbit, în interviu, printre altele, despre viața la Vaslui, despre părinții săi, cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan, dar și despre ce s-a întâmplat imediat după ce Nicușor Dan a devenit președinte.

Emisiunea „La cină”, realizată de Ionela Năstase și Adi Hădean, având-o ca invitată pe Mirabela Grădinaru, va fi difuzată sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 21:00, la Digi24.

