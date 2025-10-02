Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că România va produce primele drone militare, în colaborare cu Ucraina, din 2027. Chestionat dacă nu este prea optimist privind acest termen, ministrul a spus că a vizitat patru fabrici de drone și că procesul de producție nu este complicat. Moșteanu a precizat că România va finanța fabrica de producere a acestor drone prin programul SAFE al Uniunii Europene, termenul limită de semnare a contractelor fiind luna mai 2026.

Ministrul Apărării a explicat, în legătura cu colaborarea cu Ucraina pentru producția de drone, că România are o serie de condiții pe care Kievul nu le are, iar fabricarea acestor aparate poate fi finanțată prin programul SAFE al UE:

„Producție pe tehnologie ucraineană, producție aici, ăsta este planul nostru discutat. Am discutat cu ei (ucrainenii, n.r) în august, când am fost acolo. Sunt interesați. Noi avem niște condiții pe care ei nu le au. Adică suntem o țară pe timp de pace, avem legislația europeană, avem forță de muncă, avem inovație, avem finanțarea SAFE. Deci pentru genul ăsta de joint-venture putem finanța prin SAFE. Ei au însă o tehnologie verificată pe frontul de luptă în fiecare zi și îmbunătățită pe frontul de luptă în fiecare zi. Și dacă punem toate astea două una lângă alta, putem avea un joint venture de succes din care să beneficieze în continuare și ei, pentru că au nevoie de astfel de echipamente și noi pe termen lung”, a explicat Moșteanu.

În legătură cu operatorii umani de care este nevoie pentru utilizarea dronelor în diverse misiuni, ministrul a spus că în prezent România are suficienți operatori pentru ce dotări are și că, pe măsură ce dotările vor crește, va fi nevoie și de o specializare a oamenilor pentru utilizarea acestor tehnologii.

„Avem suficienți operatori pentru câte drone avem. Deci, acuma, apropo de isteria dronelor, toată lumea a văzut dronele first person view, FPV-urile alea cu ochelarii speciali pe care și-i pun soldații ucraineni și cu care aleargă tancuri sau alte drone în Ucraina. Și asta merge în timp de război, poți să o faci, însă nu e scalabilă sau nu e neapărat adaptabilă imediat unor țări care se află pe timp de pace. Noi nu putem împânzi toată Dobrogea cu trupe, cum au ucrainienii, cu trupe care stau în camionetă și gata să-și lanseze dronele interceptoare. Din momentul în care vine semnalul că vedem pe radare că vin drone către noi, să stea niște efective. Sau mă rog, s-ar putea, dar din nou, cu un buget enorm, care nu se justifică. Până la urmă totul este chestie de buget. Avem 600km de graniță cu Ucraina. Ce facem dacă punem antiaeriană? Ne-ar trebui bugetul pe 10 ani de zile... Avem piloți pentru dronele pe care le avem”, a declarat ministrul Apărării.

„(Operatorii) sunt suficienți pentru ce ce avem acuma. Și pe măsură ce o să avem un plan de înzestrare cu drone în creștere, vom crește și partea operațională. Vom pregăti militari pentru a le opera, că așa cum funcționează pentru fiecare armă”, a subliniat ministrul.

Citește și:

EXCLUSIV Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie

Moșteanu a prezentat apoi, pe scurt, ce tipuri de drone are în prezent Armata Română și ce va achiziționa în viitor.

„Avem drone Bayractar, avem mai trei sisteme de drone Bayrachtar pe care le folosim de ceva vreme cu piloții. Urmează să vină dronele Watchkeeper, foarte, foarte bune și performante. Dronele de la Quantum (Drone Vector produse de germanii de la Quantum Systems, n.r.), dronele de rază scurtă, la fel urmează să vină. Sunt ceva drone first person view (FPV) pe care le folosesc câteva unități, mai mult experimental. Sunt drone și un laborator de drone la Academia Forțelor Terestre, la Sibiu și le folosesc și în în poligonul de la Daia, pentru diverse simulări și antrenamente. Forțele Navale vor avea dronele V-BAT (MQ-35A V-BAT, dezvoltate de compania americană Shield AI, n.r.), niște drone foarte, foarte evoluate. Au sau primesc câteva de la statul american în cadrul unui program mai larg pentru supraveghere pe Marea Neagră. Mai cumpărăm unele drone cu lansare verticală de pe nave”, a enumerat oficialul.

Ionuș Moșteanu a precizat că pentru cheltuirea banilor acordați României prin programul SAFE de Uniunea Europeană, este nevoie de o colaborare strânsă între mai multe ministere, iar termenul limită de semnare a contractelor pentru a putea cheltui acești bani este luna mai a anului 2026.

„În mai 2026 este termenul de semnare a contractelor pentru SAFE. Deci noi în mai, la final, vom ști exact ce luăm și ce contracte încheiem contracte pentru a fi finanțate prin SAFE și ce nu. Ala e termenul limită, că vrem, că nu vrem, trebuie să tragem cu toții cu acel termen în cap. Avem discuții în fiecare săptămână și săptămâna asta a fost și premierul chiar la o discuție dedicată pe acest subiect. Apoi am continuat cu Cancelaria (primului ministru, n.r.) care coordonează proiectul SAFE, pentru că beneficiarii proiectul lui SAFE sunt mai multe ministere Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării, SRI ul, Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Economiei are un rol foarte important în povestea asta, pentru că o bună parte din achiziții trebuie să aibă o localizare aici.

Rugat să confirme dacă fabrica de drone cu tehnologie ucraineană va începe producția în 2027, Moșteanu a spus „da, în România, într-un an” (de la semnarea contractelor). Când jurnalistul Cosmin Prelipceanu l-a întrebat dacă nu e prea optimist, ministrul a pus că a vizitat patru astfel de fabrici și că procesul nu este foarte complicat.

Ați ca această fabrică să producă drone când? în 2027?2002 și APTE 2027?

„Eu am văzut patru fabrici de drone, să știți că nu e foarte complicat ca producție. Eu sunt din Pitești și chiar azi am fost venit de la un eveniment cu oamenii de afaceri, Camera de Comerț și Industrie din Pitești, unde e o industrie în Argeș, o industrie orizontală de componente auto foarte, foarte puternică și am văzut cum arată niște linii de asamblare la Dacia. Ei bine, la drone e mult mai simplu în realitate. Partea foarte, foarte complicată, dincolo de partea de zbor, de aerodinamic, este partea de soft, da, partea de comandă, partea de comandă soft și comunicații. Astea sunt mici și sunt anumite componente pe care le asamblezi. E foarte important softul pe care ucrainienii îl au, îl testează și le folosesc”, a spus Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a spus că dronele aeriene au un rol important în război, dar nu sunt o soluție la toate situațiile de luptă și este nevoei ca armatele să fie bine echilibrate.

„Cred că (dronele, n.r) au rolul lor important, dovedit de fapt pe frontul din Ucraina. Însă nu sunt panaceu universal în războiul viitorului, că unii văd acuma numai drone. Gata, dacă avem drone, suntem stăpânii universului, nu este așa. Armatele trebuie să fie bine echilibrate. Dronele au un rol important din ce în ce mai mare. Și cele aeriene, și cele navale și cele terestre. Am văzut drone terestre care fac treabă logistică pe frontul din Ucraina, pleacă singure și cu 500 de kilograme de fie hrană, fie muniție se duc pe linia frontului. Și nu mai riști un camion, e mult mai ieftin, le trimiți, se duc”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.

Citește și

VIDEO Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot

Editor : B.E.