Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință: „E important modul în care se realizează pacea. E în joc securitatea Mării Negre”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că în cadrul reuniunii Coaliției de Voință a subliniat că „modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România”, fiind în joc securitatea regiunii Mării Negre. Șeful statului precizează că toți liderii europeni sunt de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri. În același timp, el salută „determinarea lui Donald Trump de a pune capăt agresiunii ruse”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicușor Dan a transmis miercuri, într-o postare pe X, că e nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri.

Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei.

Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.

Reuniunea a avut loc în contextul întâlnirii de vineri din Alaska dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind Ucraina.

Citește și: Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska

Editor : C.L.B.