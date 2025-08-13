Live TV

Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință: „E important modul în care se realizează pacea. E în joc securitatea Mării Negre”

Data actualizării: Data publicării:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, președintele României / Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan spune că în cadrul reuniunii Coaliției de Voință a subliniat că „modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România”, fiind în joc securitatea regiunii Mării Negre. Șeful statului precizează că toți liderii europeni sunt de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri. În același timp, el salută „determinarea lui Donald Trump de a pune capăt agresiunii ruse”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicușor Dan a transmis miercuri, într-o postare pe X, că e nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei.

„Tocmai am participat la videoconferința Coaliției celor dispuși să acționeze pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri.

Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei.

Suntem de acord, de asemenea, că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.

Reuniunea a avut loc în contextul întâlnirii de vineri din Alaska dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind Ucraina.

Citește și: Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și Volodimir Zelenski înainte de...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, la ora 21:00
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au...
bolojan fals online
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului...
Ultimele știri
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului
Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată
Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0730544012
Ce sumă va plăti Polonia pentru modernizarea flotei de avioane F-16. „După 20 de ani, au devenit insuficiente în fața amenințărilor”
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței”
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie”
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk, unde rușii au spart frontul, în ajunul întâlnirii Trump-Putin
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului va merge la Kiev în această toamnă
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...