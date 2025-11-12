O româncă obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT

Un bărbat şi o femeie, de 22 şi 23 de ani, au fost reţinuţi de DIICOT, fiind acuzaţi că au obligat mai multe femei să se prostitueze în ţară şi în străinătate, iar pe una dintre acestea au determinat-o să se sinucidă, după ce au abandonat-o într-un oraş din Austria.

Acuzaţiile la adresa celor doi tineri sunt de trafic de persoane şi proxenetism iar bărbatul mai este cercetat şi pentru comiterea infracţiunii de determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis miercuri, în perioada ianuarie 2024- iulie 2025, bărbatul a recrutat, prin inducere în eroare, patru persoane, pe care ulterior, cu sprijinul complicei sale, le-a determinat, prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate. Până în luna octombrie 2025, cei doi au primit, în mod constant, de la victime sume de bani obţinute din întreţinerea de raporturi sexuale contra cost.

De asemenea, bărbatul este acuzat că a exploatat sexual o tânără în vârstă de 23 de ani, prin obligarea la practicarea prostituţiei, profitând de starea vădită de vulnerabilitate şi de fragilitatea emoţional-afectivă a acesteia.

În final, el a abandonat-o într-un oraş din Austria, unde fata s-a sinucis.

"Pe parcursul perioadei menţionate, inculpatul a exercitat asupra victimei presiuni şi constrângeri psihice constante, intense şi progresive, prin acte de manipulare, devalorizare şi umilire. De asemenea, a izolat-o social, îndepărtând-o de familie şi de persoanele apropiate şi a determinat-o să continue practicarea prostituţiei, sub pretextul că sumele de bani astfel obţinute vor fi folosite când îşi vor întemeia o familie. Totodată, s-a reţinut că inculpatul a transportat şi adăpostit persoana vătămată şi în locaţii din străinătate, unde a obligat-o să întreţină relaţii sexuale contra cost, exercitând asupra ei un control riguros şi permanent. Sumele de bani obţinute de victimă, în acest mod, au fost însuşite integral de inculpat. Ignorarea repetată a nemulţumirilor exprimate de persoana vătămată faţă de activitatea impusă şi faţă de dorinţa de a o înceta, precum şi abandonarea acesteia pe teritoriul Austriei, fără resurse financiare şi fără sprijin, au determinat-o să se sinucidă la data de 21.03.2025, în oraşul Bregenz, Austria", precizează procurorii.

Cei doi proxeneţi vor fi duşi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

