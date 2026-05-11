Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, luni, că a deblocat, împreună cu omologul său albanez, Ferit Hoxha, returnarea către statul român a Casei Iorga din Saranda.

„Am convenit, împreună, pe o foaie de parcurs pentru rezolvarea, fără alte amânări, a dosarului «Casa Iorga», imobil donat de regele Albaniei lui Nicolae Iorga şi pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive de aproape două decenii care recunosc dreptul de proprietate al statului român”, a arătat Ţoiu.

Ea a amintit că în 1932, regele Ahmed Zogu i-a dăruit lui Nicolae Iorga un teren pe malul Mării Ionice, la Saranda, drept mulţumire pentru cartea în care istoricul român scrisese, primul, istoria poporului albanez, scrie Agerpres.

Este vorba de un teren pe care Nicolae Iorga l-a donat doi ani mai târziu statului român şi pe care s-a ridicat Institutul Român din Albania. Naţionalizată sub comunism şi vândută unui privat în 1992, Casa Iorga este, prin hotărâri judecătoreşti albaneze definitive din 2007, proprietatea statului român, dar aşteaptă de aproape 20 de ani să fie efectiv retrocedată.

„Acum am făcut paşi concreţi şi avem o perspectivă clară de soluţionare”, a afirmat ministrul interimar Oana Ţoiu.

Aceasta a adăugat îşi doreşte închiderea dosarului Casei Iorga de la Saranda, având în vedere că reprezintă „una dintre cele mai frumoase istorii de prietenie între două popoare”.

Ministrul interimar a afirmat că împreună cu omologul albanez a mai discutat, la Bruxelles, în marja Consiliului Afaceri Externe şi a ministerialei informale UE - Balcanii de Vest, şi despre conectivitatea regională, inclusiv Coridorul VIII, despre sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Albaniei, şi despre teme comune prin Iniţiativa Central Europeană a cărei preşedinţie o deţine România şi prin Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), a cărui preşedinţie o va prelua România din iulie.

„Am vorbit şi despre rolul comunităţii albaneze din România, una dintre cele 19 minorităţi naţionale recunoscute, ca punte vie între cele două ţări”, a mai arătat Oana Ţoiu.

Institutul Român de la Saranda a funcţionat între anii 1937-1940, până la ocuparea Albaniei de către Italia, apoi între anii 1942 şi 1944.

