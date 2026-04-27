Operaţiunea Jupiter: Poliția efectuează peste 180 de percheziţii în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac luni 185 de percheziţii în 76 de dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

”Astăzi, 27 aprilie, în contextul Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, celebrată în fiecare an la 26 aprilie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurate acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală”, anunţă Parchetul General şi IGPR.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează acţiuni de administrare a probatoriului în 76 de dosare penale, în care vor pune în aplicare 185 de mandate de percheziţie domiciliară, 25 de mandate de aducere, precum şi măsuri de instituire de sechestre asigurătorii şi indisponibilizări de bunuri, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru protejarea mediului de afaceri de activităţile ilegale şi de practicile neconcurenţiale.



Activităţile vizează în principal infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi orice alte infracţiuni în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.



Totodată, la nivelul a 17 unităţi teritoriale de poliţie, se desfăşoară acţiuni de verificare şi constatare în flagrant delict a infracţiunilor din acest domeniu.



”Menţionăm că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre obiectivele instituţionale strategice asumate la nivelul structurilor de aplicare a legii din România, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028 şi a Planului de Acţiune în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028, activităţile desfăşurate în domeniu având caracter de continuitate”, precizează IGPR.



Operaţiunea „Jupiter” are ca scop coordonarea şi intensificarea acţiunilor la nivel naţional, în vederea combaterii infracţionalităţii grave şi organizate, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale, acesta fiind un domeniu prioritar de acţiune al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

