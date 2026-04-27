Live TV

Operaţiunea Jupiter: Poliția efectuează peste 180 de percheziţii în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Data publicării:
perchezitii
Poliția efectuează peste 180 de percheziţii în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac luni 185 de percheziţii în 76 de dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

”Astăzi, 27 aprilie, în contextul Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, celebrată în fiecare an la 26 aprilie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurate acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală”, anunţă Parchetul General şi IGPR.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează acţiuni de administrare a probatoriului în 76 de dosare penale, în care vor pune în aplicare 185 de mandate de percheziţie domiciliară, 25 de mandate de aducere, precum şi măsuri de instituire de sechestre asigurătorii şi indisponibilizări de bunuri, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru protejarea mediului de afaceri de activităţile ilegale şi de practicile neconcurenţiale.

Activităţile vizează în principal infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi orice alte infracţiuni în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Totodată, la nivelul a 17 unităţi teritoriale de poliţie, se desfăşoară acţiuni de verificare şi constatare în flagrant delict a infracţiunilor din acest domeniu.

”Menţionăm că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre obiectivele instituţionale strategice asumate la nivelul structurilor de aplicare a legii din România, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028 şi a Planului de Acţiune în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028, activităţile desfăşurate în domeniu având caracter de continuitate”, precizează IGPR.

Operaţiunea „Jupiter” are ca scop coordonarea şi intensificarea acţiunilor la nivel naţional, în vederea combaterii infracţionalităţii grave şi organizate, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale, acesta fiind un domeniu prioritar de acţiune al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
20 de ani de la coşmarul Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac azi jucătorii care luptau pentru finala Cupei...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce cuvinte i-a șoptit Jaqueline Cristian la ureche Arynei Sabalenka. Jucătoarea din Belarus n-a rămas...
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”