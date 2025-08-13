Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la anticorupție, acum director în minister, în centrul dosarului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins la începutul acestei săptămâni la sediul Ministerului Energiei și la domiciliul unui director din cadrul ministerului - Ionel Georgescu, într-un dosar legat de trucarea unor concursuri de angajare în instituție, au transmis surse judiciare pentru Digi24.ro.

Sursele judiciare au declarat pentru Digi24.ro că în această perioadă anchetează mai multe concursuri organizate în ultimii ani de Ministerul Energiei, iar în centrul dosarului s-ar afla un fost director al Corpului de Control al ministerului, Ionel Georgescu.

Perchezițiile au fost confirmate inclusiv de Ministerul Energiei, care a transmis că „a permis accesul la toate informaţiile necesare, conform legilor şi procedurilor în vigoare”.

„Cercetările vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022. Instituția cooperează deplin cu autoritățile judiciare în exercitarea atribuțiilor lor legale, în mod transparent, eficient și prompt”, a mai transmis instituția.

Ionel Georgescu cumulează venituri anuale de 500.000 de lei

Ionel Georgescu este un fost polițist care, între 2004 și 2007, a fost detașat la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și ulterior a lucrat la Direcția Generală Anticorupție din cadrul MAI (pe care a și condus-o în anul 2009, în rest fiind director general anticorupție) între 2007 și 2010.

După o scurtă perioadă petrecută în privat, Ionel Georgescu a lucrat din 2014 în Ministerul Economiei, unde a fost șef serviciu antifraudă sau consilier superior.

A condus Corpul de control din cadrul Ministerului Economiei între 2017 și 2020, iar de la înființarea Ministerului Energiei a fost director Antifraudă, Integritate și Inspecție.

Potrivit informațiilor din spațiul public, Georgescu s-a autosuspendat la finalul anului trecut, însă a revenit la Ministerul Energiei odată cu numirea lui Bogdan Ivan în funcția de ministru.

Din ultima declarație de avere reiese că Ionel Georgescu a avut, pe parcursul anului 2024, venituri din:

pensia de la MAI (227.568 de lei);

salariul de director departament la Electrica Furnizare (38.540 de lei);

Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive (1.925 lei);

Romgaz (97.515 lei);

Indemnizația de membru CA la CNCIR (57.096 lei);

Indemnizația de membru al Consiliului de Administrație la Titan Power SA (111.824 lei);

În total, veniturile lui Ionel Georgescu au fost în anul 2024 de 534.468 de lei, adică 44.539 de lei pe lună.

Editor : M.G.