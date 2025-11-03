Live TV

Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al fraților Micula, într-un dosar legat de ajutorul de stat acordat ilegal

fratii micula - cross adevarul
Cum ar fi fost efectuat transferul de active

Procurorii efectuează luni șase percheziții domiciliare pe raza județului Bihor, la locaţiile unde figurează sediile sociale / punctele de lucru aparţinând mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks al fraților Ioan și Viorel Micula, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „delapidare cu consecinţe deosebit de grave” și „evaziune fiscală”. Anchetatorii vor să arate că, pentru a evita plata sumele datorate de grup pentru un ajutor de stat primit ilegal în urma cu 10 ani, active în valoare de 163 de  milioane de lei ale firmelor au fost vândute sau cedate altor companii care se afla însă tot sub controlul acelorași proprietari. Acțiunea de luni face parte din operațiunea Jupiter.

Astfel, potrivit unui comunicat al procurorilor, luni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează un număr de 6 percheziţii domiciliare pe raza județului Bihor, la locaţiile unde figurează sediile sociale / punctele de lucru aparţinând mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea produselor alimentare şi nealimentare”, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectulsăvârşirii infracţiunilor de „delapidare cu consecinţe deosebit de grave” și „evaziune fiscală”.

Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea şi strângerea probelor cu privire la săvârșirea acestor infracţiuni.

Potrivit sursei citate, din probele administrate până în prezent în cauză s-a reţinut existenţa unor indicii rezonabile privind faptul că, în perioada 2018 – 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.
 
Întregul mecanism fraudulos a fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2015 (aproximativ 792 milioane RON), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.
 
Procurorii susțin că, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice(valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Cum ar fi fost efectuat transferul de active

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice au constat în vânzarea directă/compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate. Probatoriul administrat până la acest moment a relevat existenţa unor îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice, şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora, mai spun procurorii.

Conform sursei amintite,procurorii spun că din datele şi informaţiile deţinute în cauză au rezultat indicii privind faptul că persoanele fizice (Ioan Micula și Victor Micula, n.r.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice European Food and Drinks au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.
 
Întregul mecanism infracţional a fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul de persoane juridice European Food and Drinks Group sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2019 (aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal, mai scriu procurorii.
 
Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile autorităţilor naţionale de a recupera de la grupul de persoane juridice European Food and Drinks Group sumele de bani încasate de la statul român, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group către persoane juridice din afara grupului.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group au constat, conform procurorilor, în executarea silită ori vânzarea directă/compensarea unor creanţe (în privinţa cărora există dubii cu privire la caracterul real) invocate împotriva persoanele juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group, respectiv derularea altor tranzacţii frauduloase (vânzare-cumpărare, cesiune acţiuni, etc.) prin care mai multe bunuri mobile (în special, echipamente tehnice şi instalaţii de producţie) / imobile au fost scoase din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group şi introduse în patrimoniul persoanelor juridice din afara grupului.

Din probele administrate a rezultat faptul că în perioada 2018 – 2024 s-au înregistrat ieşiri semnificative de bunuri mobile (mijloace fixe, echipamente) şi imobile (terenuri, construcţii), în special, din patrimoniul persoanelor juridice SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA (toate persoane juridice vizate de măsurile de restituire a sumelor către statul român) către persoane juridice din afara grupului, aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL şi SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL.

Astfel, potrivit procurprilor, în perioada 2018 – 2024:

  •  ⁠totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN DRINKS SA– a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând şi în anul 2024 (până în luna august 2024 înregistrându-se ieşiri de aproximativ 60.000.000 lei); de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;
  •  ⁠totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la aproximativ 490.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;
  •  ⁠totalul activelor deţinute de SC MULTIPACK SRL a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;
  •  ⁠totalul activelor deţinute de SC RIENI DRINKS SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la aproximativ 199.000.000 lei în 2023, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;
  •  ⁠în mod similar, şi în cazul SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, respectiv în 2022 valoare de inventar a ieşirilor fiind de 59.000.000 lei, în 2023 de 16.000.000 lei, iar în 2024 de 90.000.000 lei); de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC CERTINVEST SRL.

Mai mult, susțin procurorii, din analiza situaţiilor financiare depuse de  SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL m, SC PRO QUADRIGA SRL a rezultat că acestea au cunoscut o creştere economică accelerată în intervalul menţionat, înregistrând intrări de active de valoare semnificativă, în special, prin preluarea mai multor active de la persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, respectiv SC EUROPEAN DRINKS SA , SC EUROPEAN FOOD SA , SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA .
 
Mecanismul de preluare a acestor active (în special, terenuri şi construcţii, respectiv echipamente şi instalaţii de producţie) s-a fundamentat pe invocarea de către SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL a unor creanţe deţinute de acestea faţă de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP şi compensarea acestor creanţe cu bunuri deţinute în patrimoniu de aceste din urmă societăţi (ca urmare a invocării imposibilităţii de plată a debitelor de către persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP).
 
În concret, SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL au invocat faptul că au prestat servicii/au livrat bunuri de valori semnificative în favoarea persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, iar, ca urmare a imposibilităţii acestora din urmă de a-şi achita debitele înregistrate faţă de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, s-a procedat la compensarea creanţelor deţinute de acestea din urmă cu bunuri deţinute în patrimoniu de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. În alte cazuri, s-a procedat la vânzarea directă a bunurilor deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL , SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL , SC CERTINVEST SRL , SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, pentru stingerea debitelor.
 
Procurororii mai arată că aplicarea unui astfel de mecanism nu ridică nicio discuţie în ceea ce priveşte legalitatea, atâta vreme cât creanţele invocate ca bază pentru mecanismul compensărilor /vânzărilor directe au avut la bază relaţii comerciale reale, efectiv derulate între persoanele juridice implicate, şi nu doar derulate scriptic/formal ori prin invocarea unor valori ale operaţiunilor comerciale supraevaluate, tocmai în scopul creării unor valori cât mai mari ale creanţelor invocate pentru a asigura, în final, preluarea cât mai multor active deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP.
 
Dar anchetatorii spun că mecanismul arătat mai sus ridică serioase dubii cu privire la realitatea operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor deţinute de  SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL m faţă de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, în consecinţă, existând îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL.
 
Totodată, un alt element important ce trebuie avut în vedere, potrivit procurorilor, este faptul că persoanele juridice ce compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au fost obligate prin decizii ale instanţelor europene să restituie statului român sume de bani de valori uriaşe(apreciindu-se că sumele au fost acordate ilegal de statul român entităţilor care compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP). Astfel, potrivit anchetatorilor, se conturează existenţa unui interes al persoanelor fizice care controlează grupul de firme EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP ca acestea din urmă să figureze în patrimoniu cu active cât mai puţine, pentru a evita executarea silită a acestora de statul român, cu atât mai mult cu cât aceleaşi persoane fizice controlează direct sau indirect şi persoanele juridice în patrimoniul cărora ajung în final activele.

