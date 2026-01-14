Live TV

Predoiu laudă activitatea MAI în 2025. Anul trecut au fost ucise peste 50 de femei, iar criminalul Gânj este de negăsit după 6 luni

Catălin Predoiu. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
Sistemul de siguranţă publică reprezentat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a fost funcţional anul trecut şi şi-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obţinute trebuie privite ca o ştachetă pentru 2026, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul şedinţei de analiză preliminară a activităţilor desfăşurate de structurile MAI în anul 2025.

"Ministrul Cătălin Predoiu a precizat că anul 2025 a fost unul dificil pentru MAI, cu presiuni sporite pe zona de ordine publică şi intervenţii complexe, pe fondul unui context civic şi social tensionat. În paralel cu activităţile curente ale structurilor MAI, au apărut situaţii complexe care au solicitat resursa umană şi capacitatea operaţională", informează un comunicat al MAI transmis, miercuri.

În ceea ce priveşte subiectul pensionării, Predoiu a transmis un mesaj de predictibilitate şi responsabilitate, subliniind că dezbaterile din spaţiul public nu trebuie să genereze reacţii pripite sau destabilizarea resursei umane.

"Cei care întrunesc condiţiile legale de pensionare nu au motive de îngrijorare. În acest moment nu există un proiect de lege elaborat sau o decizie adoptată care să modifice cadrul aplicabil. Orice eventuală schimbare, dacă va exista, poate fi discutată doar transparent, cu perioadă de tranziţie şi cu consultare. Drepturile dobândite potrivit legii în vigoare nu pot fi afectate retroactiv", a mai declarat ministrul Afacerilor Interne.

În acest context, Cătălin Predoiu a precizat că MAI va menţine dialogul instituţional şi va informa din timp asupra oricărei evoluţii relevante, pentru a proteja atât stabilitatea personalului, cât şi capacitatea operaţională a structurilor.

Pentru anul 2026, Predoiu a cerut rigoare în exercitarea actului profesional, cu accent pe legalitate, integritate şi respectarea disciplinei instituţionale. Totodată, a atras atenţia asupra unor neajunsuri identificate în evaluări interne şi rapoarte de audit, solicitând conducerilor să trateze cu prioritate: gestiunea patrimoniului şi a tehnicii din dotare, îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi a absorbţiei fondurilor, precum şi aplicarea recomandărilor de control intern.

"De asemenea, ministrul a subliniat importanţa coeziunii în structuri şi a grijii faţă de oameni, prin implicarea directă a comandanţilor în identificarea problemelor şi sprijinirea colegilor, în special în situaţii de vulnerabilitate. A fost reiterată toleranţa zero faţă de presiuni, hărţuire sau abateri de integritate şi necesitatea declanşării rapide a procedurilor legale atunci când apar indicii", arată sursa citată.

În plan operaţional, ministrul a reafirmat priorităţile MAI pentru 2026: menţinerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor, combaterea criminalităţii organizate, a traficului de droguri şi a traficului de persoane, gestionarea migraţiei ilegale, precum şi consolidarea capacităţilor de prevenire şi răspuns în domeniul criminalităţii informatice şi al riscurilor emergente.

MAI a organizat, miercuri, o şedinţă în format de videoconferinţă cu structurile centrale şi din teritoriu, în cadrul căreia Cătălin Predoiu a transmis conducerilor şi personalului MAI reperele pentru activitatea din anul 2026, precum şi clarificări referitoare la preocupările exprimate în spaţiul public privind pensionarea personalului din sistem.

Cifrele despre care nu vorbește ministrul

În anul 2025 au fost emise peste 11.000 de ordine de protecție provizorii. Aproape 4.000 dintre ele au fost încălcate de agresori.

Potrivit Ministerului Justiției, doar în primele patru luni ale anului, au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică. Asta înseamnă că, în fiecare oră, au fost agresate 14 femei.

Anul trecut a fost un număr alarmant de cazuri de femicid, cu peste 50 de femei ucise doar în 2025 (în jur de 52 la final de an), o rată de o victimă la săptămână, indicând un record negativ al ultimilor ani și subliniind eșecul sistemului de prevenire. 

Femicidul înseamnă uciderea unei femei din motive legate de gen. Altfel spus, o crimă comisă tocmai pentru că victima este femeie. Este considerată cea mai gravă formă a violenței domestice — rezultatul extrem al abuzurilor repetate, al controlului și al urii față de femei.

Cazul Emil Gânj 

Bărbatul de 37 de ani este principalul suspect într-un caz șocant de crimă comis în județul Mureș, pe 8 iulie anul trecut. O tânără de 23 de ani a fost omorâtă cu bestialitate în casă, iar apoi locuința a fost incendiată. Ancheta a arătat că Emil Gânj ar fi criminalul în acest caz.

Bărbatul fusese eliberat condiționat după o condamnare pentru omor și avea un mandat de arestare pentru încălcarea unui ordin de protecție chiar împotriva tinerei pe care a ucis-o. După această crimă, el a fost dat în urmărire generală și, o săptămână mai târziu, Poliția Română l-a adăugat oficial pe lista most wanted.

În acea perioadă a fost căutat non-stop de autorități prin păduri, pe câmp și prin casele din satul său natal, însă totul fără rezultat. Autoritățile au anunțat că oferă 5.000 euro pentru informații care ar putea duce la prinderea lui, subliniind că este extrem de periculos și are un istoric de violență.

UTV
