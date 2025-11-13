Prefectul Capitalei cere explicații Primăriei Sectorului 3 și Transgaz în scandalul șoselelor construite peste conducte

Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat, joi, că s-a autosesizat în legătură cu situația în care Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit ilegal și fără avize mai multe șoșele peste conductele companiei. Astfel, prefectul a convocat o ședință, vineri, de la ora 10.00, cu primăria de sector și Transgaz, „pentru a prezenta toate documentele și a clarifica situația”.

„M-am autosesizat în legătură cu situația prezentată de Recorder privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz și am solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înțelege cum s-a ajuns în acest punct. Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse și alte petiții, atât referitoare la acest caz, cât și la alte situații similare”, a scris Andrei Nistor, joi pe Facebook.

El a adăugat că, după ședința cu Primăria Sectorului 3 și Transgaz va supune „Comitetului pentru Situații de Urgență măsurile necesare pentru punerea în siguranță acolo unde situația o impune”.

„Ca urmare, am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10:00, o ședință cu toate instituțiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 și Transgaz, pentru a prezenta toate documentele și a clarifica situația. Ulterior, voi supune Comitetului pentru Situații de Urgență măsurile necesare pentru punerea în siguranță acolo unde situația o impune”, a completat prefectul Capitalei.

Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat la finalul lunii trecute, la Digi24, că este datoria Transgaz să facă lucrările necesare pentru a evita orice pericol în zona în care Primăria a asfaltat 11 drumuri peste magistrale de gaz în estul Bucureștiului.

„Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu n-am de unde să știu dacă este sau nu risc iminent”, a spus edilul.

De partea cealaltă, Transgaz spunea că a transmis sesizări că noile drumuri reprezintă un risc la siguranța locuitorilor din zonă, având în vedere presiunea suplimentară asupra conductelor.

Editor : Ana Petrescu