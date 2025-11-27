Live TV

Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea

Data publicării:
Hotelul Furnica din sinaia
Prețul cerut de Familia Regală pentru Hotelul Furnica este de 3,7 milioane de euro. Sursă foto: Captură Sinaia Group

Edilul Vlad Oprea a anunțat că Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familei Regale și că vor fi inițiate negocieri în acest sens, scrie presa locală. Propunerea va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie.

Primăria Sinaia își va exercita dreptul de preemțiune și va iniția negocieri cu Casa Regală pentru cumpărarea Hotelului Furnica, propunere care va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie.

În cazul în care Consiliul Local va aproba achiziția, urmează o perioadă de negocieri complexe, dar și de planificare a viitorului acestei clădiri excepționale. Decizia care se va lua în perioada următoare va avea un impact major asupra identității Sinaiei și asupra modului în care patrimoniul său va fi gestionat pentru generațiile viitoare, notează Sinaia Group.

Familia Regală a României a notificat autoritățile, la finalul lunii octombrie 2025, cu privire la intenția de a scoate la vânzare această proprietate cu valoare istorică și arhitecturală deosebită.

Prețul cu care este ofertat, 3,7 milioane de euro, reflectă nu doar valoarea materială, ci și încărcătura simbolică a edificiului. Demersul de vânzare a declanșat automat procedura legală privind dreptul de preemțiune, iar ministrul Culturii a informat deja că nu îl va exercita, transferând responsabilitatea către Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia, mai scrie sursa citată.

În zilele următoare, autoritățile locale trebuie să decidă dacă vor renunța oficial la acest drept sau dacă vor face eforturi pentru a păstra acest monument în patrimoniul public.

Clădirea, care a fost inițial construită ca „grajdurile noi” ale Domeniului Regal Peleș și inaugurată în 1912, a servit apoi ca locuință pentru personalul angajat al Familiei Regale. Avea 40 de camere pentru servitori și mai putea adăposti 24 de cai. „Furnica” a funcționat ulterior ca hotel.

