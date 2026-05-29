„Războiul este aici.” Mărturia unui deputat din Galați, după drona prăbușită peste un bloc din centrul orașului

Foto: Captură video Digi24

Deputatul USR Bogdan Rodeanu, care este din Galaţi, povesteşte că drona a lovit casa liftului din blocul cu zece etaje, s-a prăbuşit pe acoperiş şi apoi a explodat. În urmă au rămas geamuri sparte şi bucăţi din dronă împrăştiate pe jos. „Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galaţi”, transmite deputatul, adăugând că trebuie investit în apărare.

„În timpul unui nou atac lansat de Federaţia Rusă asupra localităţilor ucrainene aflate la graniţa cu România, una dintre drone a pătruns în spaţiul aerian românesc şi a ajuns deasupra municipiului Galaţi. A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbuşit pe acoperiş şi a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieţi omeneşti, însă există persoane rănite, iar consecinţele puteau fi mult mai grave”, a scris, pe Facebook, deputatul USR din Galaţi, Bogdan Rodeanu.

Acesta distribuie şi mai multe forografii cu fragmente de dronă care au căzut pe carosabil.

Bogdan Rodeanu afirmă că a discutat cu oameni din bloc: „Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte şi bucăţi din dronă împrăştiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galaţi”.

„România nu este în război. Dar războiul este aici, la câţiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile oraşului. Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii şi comunităţile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiţi să îl ţinem departe de casele noastre”, a mai transmis deputatul USR, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că, „în această noapte, roţi românii au avut încă odată un memento dureros că pacea şi siguranţa nu sunt lcururi care vin de la sine. Ele trebuie apărate în fiecare zi”.

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

