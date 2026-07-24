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Video Sandu Valentin Mateiu explică detaliile tehnice care au permis doborârea dronei: „În final este o victorie foarte importantă”

Data actualizării: Data publicării:
FETESTI - INAUGURARE CENTRUL DE INSTRUIRE F16 - 13 NOI 2023
Foto: Inquam Photos/George Călin
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Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat vineri, într-o intervenție la Digi24, că doborârea primei drone de către Forțele Aeriene Române cu un avion F-16 reprezintă „un eveniment important pentru credibilitatea capacității militare” a țării noastre și a oferit mai multe detalii tehnice pe marginea acestui subiect. 

Sandu Valentin Mateiu amintește că drona doborâtă în județul Buzău a zburat o oră și 20 de minute în spațiul aerian al României, deși a fost detectată la 20 de kilometri est de Sulina. 

„Ulterior a zburat pe un traseu care i-a permis să treacă nu numai pe lângă centre populate, dar și pe lângă obiective importante. S-a apropiat de Fetești, dacă nu și de Cernavodă, a zburat pe traseul Sulina-Brăila-Fetești, a surovat Bărăganul, îndreptându-se, probabil, spre alte baze pe care le avem noi, mă refer la Bobocu, în județul Buzău, și așa mai departe”, a precizat comandorul în rezervă. 

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Acessta a subliniat că este vorba de un „efort deosebit”, în special pentru că avioanele F-16 sunt dotate cu echipamente radar mai puțin performante față de alte avioane, cum ar fi avionul Eurofighter Typhoon folosit de forțele italiene care staționează în România. 

„Radiolocatoriștii noștri a trebuit să urmărească o țintă care a zburat cu o viteză mică, avansând vreo 200 și ceva de kilometri într-o oră și 20 de minute, la o altitudine joasă. Dispozitivul a funcționat. Am trimis două celule, inițial italienii, care au un radiolocator foarte bun, dar probabil nu au găsit soluție de tragere, ori era deasupra localității, ori situația nu a permis, ulterior am trimis o celulă cu F-16 românesc, F-16 are un radiolocator mai prost decât al unui Eurofighter.

Merge în două moduri - look up (aer-aer) și look down (aer-sol). Paradoxul face ca atunci când vânează dronele să lucreze în modul aer-sol, pentru că dronele zboară la o altitudine mică (n.r decât altitudinea la care zboară avioanele F-16). Ai noștri au avut acest sistem sniper care permite să se vadă infraroșu. Important e că ai noștri au reușit să găsească ținta, una e verticalizarea țintei, alta e identificarea vizuală de către pilot. Au găsit o soluție de tragere și în final este o victorie foarte importantă de moral. Descurajăm agresorul și forțele noastre aeriene”, a mai explicat Sandu Valentin Mateiu.

În opinia acestuia, este „un eveniment important pentru credibilitatea capacității militare a României” care merită „un bravo din tot sufletul”. 

Editor : M.G.

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