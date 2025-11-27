Live TV

Scandal internațional la Miss Universe: coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse

Data publicării:
The 74th Miss Universe Competition 2025 Preliminary Competition in Thailand. - 19 NOV 2025
A 74-a ediție a concursului Miss Universe 2025, Bangkok, Thailanda. Foto: Profimedia Images
Mandate de arestare emise pentru 13 suspecți Fatima Bosch a primit „insulte, atacuri și chiar amenințări cu moartea”

Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Competiția s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexc Fatima Bosch, care și luat revanşa după ce a fost public criticată de un prezentator al concursului.

Un tribunal thailandez a emis marţi un mandat de arestare împotriva coproprietarei concursului, femeia de afaceri Anne Jakapong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă în valoare de 930.000 de dolari, a aflat miercuri AFP, scrie News.ro.

Un chirurg estetician a acuzat-o pe Jakapong de fraudă şi ascundere de informaţii atunci când l-a convins să investească în grupul său JKN Global, care este coproprietar al concursului.

Procuratura federală din Mexic a anunţat miercuri că celălalt coproprietar al concursului, omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu, face obiectul unei anchete pentru trafic de arme, droguri şi combustibil.

„Sunt colectate informaţii cheie pentru a permite procuraturii federale să continue şi să aprofundeze această anchetă”, a indicat Parchetul într-un comunicat de presă.

Mandate de arestare emise pentru 13 suspecți

Acesta a precizat că au fost emise mandate de arestare împotriva a 13 suspecţi, fără a-i identifica.

Mass-media mexicane afirmă că Rocha Cantu se numără printre persoanele căutate de poliţie şi semnalează legături presupuse între omul de afaceri şi tatăl noii Miss Universe.

Citește și: Miss Jamaica, surprinsă în timp ce cade de pe scenă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe: „Nu are oase rupte”

Bernando Bosch, directorul companiei petroliere publice Pemex, a negat orice legătură cu Rocha Cantu.

Ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe a fost plină de evenimente neaşteptate, între căderile candidatelor şi mai multe controverse, printre care o acuzaţie de fraudă electorală, respinsă de organizaţie.

Fatima Bosch a primit „insulte, atacuri și chiar amenințări cu moartea”

La începutul lunii noiembrie, în cadrul unei reuniuni de pregătire filmate care a devenit virală online, prezentatorul Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, a numit-o pe Fatima Bosch „idioată”. El i-a reproşat în special că nu a publicat pe reţelele sale sociale un videoclip promoţional despre Thailanda, ţara organizatoare.

Furioasă, tânăra de 25 de ani a părăsit sala, urmată de câteva dintre colegele sale.

Altercaţia a stârnit multe reacţii în Mexic, până la preşedinta Claudia Sheinbaum, care a salutat reacţia Fatimei Bosch.

Citește și: Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional

Marţi, regina frumuseţii a declarat că a primit „insulte, atacuri şi chiar ameninţări cu moartea” în legătură cu suspiciunile privind legăturile dintre tatăl ei şi concurs.

Concursul Miss Universe a fost deţinut anterior de preşedintele american Donald Trump.

Grupul JKN Global al lui Jakapong a cumpărat-o în 2022 pentru 20 de milioane de dolari, înainte de a ceda jumătate din ea grupului Legacy Holding USA al lui Rocha Cantu pentru 16 milioane de dolari.

Editor : Ana Petrescu

