Chinezii de la BYD au doborât recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume.

Noua hipermaşină electrică YangWang U9 Extreme a celor de la BYD a ajuns la o viteză record de 496 km/h.

Spre comparație, cea mai mare viteză pe circuitul F1 de la Baku (eveniment sportiv desfășurat ieri), de 378km/h îi aparține lui Valtteri Bottas la volanul unui Williams și a fost înregistrat (neomologat) în 2016

YangWang U9 Extreme a reușit astfel să doboare recordul deţinut până acum de Bugatti.

În cadrul unui eveniment transmis online din Germania, de la Automotive Testing Papenburg, noua hipermaşină electrică a chinezilor de la BYD a atins o viteză maximă de 496.32 km/h.

Recordul anterior, de 490,47 km/h, era stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

YangWang U9 Extreme are la bază patru motoare care îi oferă o putere de aproape 3.000 de cai putere (da, este un model electric) şi rulează pe una din primele platforme de 1.200V din lume, care sunt mai performante şi mai eficiente.

Hipermaşina celor de la BYD va fi produsă în 30 de exemplare, dar compania încă nu a anunţat preţul de vânzare.

