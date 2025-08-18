Live TV

Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe credibilitatea științei. „Sunt, în esență, organizații criminale”

Data publicării:
pc calculator tastatura computer
Foto: Shutterstock
Din articol
Pierderea încrederii publicului în știință  De la abateri izolate la criminalitate globală  Afacerea înfloritoare a științei false  Revistele sunt deturnate în scopul obținerii de profit  AI ridică miza în cercetare  Protejarea științei de știrile false 

Frauda organizată la scară largă se infiltrează discret în revistele științifice și crește mai repede decât cercetarea legitimă, potrivit unui nou studiu citat de Earth.com

Mulți considerau odată că acestea sunt cazuri izolate de conduită necorespunzătoare a unor cercetători, dar anchetatorii le dezvăluie acum ca fiind un sistem extins și coordonat. Acesta cuprinde intermediari, jurnale online deturnate (jurnalele deturnate sunt site-uri web frauduloase care imită reviste academice legitime pentru a înșela autorii să-și trimită lucrările și să plătească taxe de publicare) și „fabrici de articole” care produc studii false în scopul obținerii de profit. 

Pierderea încrederii publicului în știință 

Autorii studiului – condus de Universitatea Northwestern – spun că amploarea problemei amenință să erodeze încrederea publicului în știință, dacă nu se iau măsuri în curând. 

Munca lor combină analiza cuprinzătoare a datelor cu studii de caz detaliate pentru a expune modul în care funcționează aceste rețele frauduloase și de ce sunt atât de greu de oprit. 

„Știința trebuie să se auto-reglementeze mai bine pentru a-și păstra integritatea”, a spus Luís A. N. Amaral, autorul principal al studiului. 

„Dacă nu sensibilizăm opinia publică cu privire la această problemă, comportamente din ce în ce mai grave vor deveni normale. La un moment dat, va fi prea târziu, iar literatura științifică va fi complet otrăvită.” 

De la abateri izolate la criminalitate globală 

Oamenii adesea prezintă frauda în știință ca fiind povestea unui cercetător necinstit care manipulează date sau plagiază lucrări. 

Dar echipa lui Amaral a descoperit ceva mult mai organizat – rețele globale sofisticate de persoane și entități care colaborează sistematic pentru a manipula procesul de publicare. 

„Aceste rețele sunt, în esență, organizații criminale, care acționează împreună pentru a falsifica procesul științific”, a spus Amaral. „În aceste procese sunt implicați milioane de dolari”. 

Analiza echipei s-a bazat pe platforme mari de date, precum Web of Science, Scopus și PubMed, împreună cu liste de jurnale eliminate din indexare din motive etice sau de calitate. 

De asemenea, au examinat înregistrările articolelor retrase, duplicările de imagini și chiar metadatele, cum ar fi numele editorilor și calendarul de depunere a articolelor. 

Afacerea înfloritoare a științei false 

Datele au relevat rolul central al așa-numitelor „fabrici de articole” – operațiuni care produc articole de cercetare științifică false pentru clienți plătitori. 

Unele conținuturi fabrică informații, plagiază texte sau utilizează imagini manipulate, anumite afirmații fiind fizic imposibile. 

„Din ce în ce mai mulți oameni de știință sunt prinși în fabricile de articole”, a spus Amaral. „Nu numai că pot cumpăra articole, dar pot cumpăra și citări. Apoi, pot apărea ca oameni de știință cu o reputație bună, deși abia dacă au efectuat propriile cercetări”. 

Potrivit primului autor, Reese Richardson, aceste afaceri au mai multe modele, dar un obiectiv comun: vânzarea prestigiului. 

„Adesea vând locuri de autor pentru sute sau chiar mii de dolari”, a spus el. „O persoană poate plăti mai mult pentru poziția de prim autor sau mai puțin pentru poziția de al patrulea autor”. 

„Oamenii pot plăti, de asemenea, pentru ca lucrările pe care le-au scris să fie acceptate automat într-o revistă printr-un proces fals de evaluare între colegi de breaslă”. 

Grupul lui Amaral a dezvoltat chiar un sistem pentru detectarea produselor fabricilor de articole, inclusiv scanarea pentru greșeli suspecte, cum ar fi identificarea greșită a instrumentelor de laborator. Această metodă a semnalat deja articole discutabile acceptate de reviste de renume. 

Revistele sunt deturnate în scopul obținerii de profit 

Ancheta a descoperit, de asemenea, brokerii care conectează toate părțile implicate în procesul de fraudă: scriitorii din umbră, autorii plătitori, revistele dispuse să publice și chiar editorii complici. 

„Trebuie să găsești pe cineva care să scrie articolul și să găsești persoane dispuse să plătească pentru a fi autori”, a explicat Amaral. „Trebuie să găsești o revistă în care să poți publica totul. Și ai nevoie de editori în acea revistă care să accepte articolul”. 

În unele cazuri, actorii frauduloși ocolesc complet revistele legitime, preluând identitatea celor defuncte. Această tactică, cunoscută sub numele de deturnare de reviste, conferă publicațiilor lor o aparență de credibilitate. 

„Acest lucru s-a întâmplat cu revista HIV Nursing”, a spus Richardson. „Era fosta revistă a unei organizații profesionale de asistență medicală din Marea Britanie, apoi a încetat să mai publice și domeniul său online a expirat. O organizație a cumpărat domeniul și a început să publice mii de articole pe teme care nu erau legate în niciun fel de asistența medicală, toate indexate în Scopus.” 

AI ridică miza în cercetare 

Cercetătorii avertizează că problema se va agrava odată cu ascensiunea IA generative, care poate produce texte și date convingătoare, dar false, la scară largă. 

„Dacă nu suntem pregătiți să facem față fraudei care are deja loc, atunci cu siguranță nu suntem pregătiți să facem față ceea ce IA generativă poate face literaturii științifice”, a spus Richardson. 

„Nu avem nicio idee ce va ajunge în literatura de specialitate, ce va fi considerat fapt științific și ce va fi utilizat pentru a antrena viitoarele modele de IA, care vor fi apoi utilizate pentru a scrie mai multe articole”. 

Protejarea științei de știrile false 

Pentru a proteja credibilitatea științei împotriva cercetărilor false, autorii recomandă o supraveghere editorială mai strictă, instrumente mai bune pentru detectarea lucrărilor fabricate și o investigație mai aprofundată a rețelelor care permit frauda. De asemenea, ei solicită reformarea stimulentelor care îi determină pe cercetători să plătească pentru publicații. 

„Acest studiu este probabil cel mai deprimant proiect la care am participat în întreaga mea viață”, a spus Amaral. 

„De când eram copil, eram pasionat de știință. Este dureros să vezi că alții se angajează în fraude și înșeală oamenii. Dar dacă crezi că știința este utilă și importantă pentru umanitate, atunci trebuie să lupți pentru ea”. 

Studiul este publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
Rezultate bac, sesiunea de toamnă 2025. Foto Getty Images
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează...
Ultimele știri
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lacul Vidraru
Un nou val de fake news: „Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aur.” Care este de fapt motivul golirii lacului
maia sandu
La ce nivel a ajuns dezinformarea rusă în Republica Moldova. Maia Sandu, acuzată de un lucru de neimaginat (The Economist)
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
maini de barbat care rup dintr-o ciocolata
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată
descoperire arheologica dinti nuca betel droguri
Descoperire rară: dinți vechi de 4.000 de ani arată că oamenii consumau nuci cu efecte psihoactive
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...