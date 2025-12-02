Live TV

O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ

Data publicării:
centrala de la Cernobîl
Domul protector construit peste sarcofagul care acoperă reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cladosporium sphaerospermum, ciuperca de la Cernobîl care se hrănește cu radiații? Experimente pe Stația Spațială Internațională

În zona de excludere de la Cernobîl, instituită în urmă cu aproape 40 de ani, după ce reactorul patru al centralei nucleare a explodat, natura a pus stăpânire pe teritoriul ce a aparținut odinioară omului, formele de viață reușind să supraviețuiască și să se adaptateze unor condiții pe care mulți oameni de știință le considerau improprii.

Prima incursiune făcută de oamenii de știință în spațiul de excludere din jurul centralei nucleare s-a petrecut la sfârșitul anilor '90, când o echipă de cercetători de la Academia Națională de Științe din Ucraina a explorat zona în căutarea unor forme de viață care au reușit să supraviețuiască în mediul radioactiv.

Cercetătorii au fost suprinși să întâlnească o comunitate variată de fungi, nu mai puțin de  37 de specii, toate de culoare închisă, bogate în pigmentul melanină, care au proliferat pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ. 

Cladosporium sphaerospermum, ciuperca de la Cernobîl care se hrănește cu radiații?

Cea mai bine reprezentată în mediul respectivera specia de ciuperci Cladosporium sphaerospermum, care, totodată, prezenta și cele mai ridicate niveluri de contaminare radioactivă, scrie Science Alert.

Energia radiației ionice din zona de excludere de la Cernobîl este suficientă pentru a rupe legăturile electronice din atomi, ionizarea descompunând moleculele, interferând cu reacțiile biochimice și chiar poate sfărâma ADN-ul, dar, în ciuda acestei nocivități, radiația nu afectase deloc dezvoltarea culturii de ciuperci, ba, se pare, chiar dimpotrivă.

Ulterior, o echipă de cercetători de la Albert Einstein College of Medicine, SUA, a constatat, în condiții de laborator, că radiația ionizantă nu dăunează ciupercii așa cum se întâmplă în cazul altor organisme, notificând și  modificarea comportamentul melaninei fungice, care părea să protejeze organismul împotriva radiațiilor - o observație intrigantă care a necesitat investigații suplimentare.

Coroborând aceste informații, una dintre ipotezele luate în calcul de oamenii de știință pentru a explica fenomenul reprezentat în cazul Cladosporium sphaerospermum are în vedere derularea unui proces de radiosinteză, în care pigmentul negru al ciupercii - melanina -, o ajută să capteze radiația ionică din mediu și să o transforme în energie. Un proces similar fotosintezei, procesul prin care plantele, cu ajutorul energiei, transformă dioxidul de carbon în oxigen și energie.

Experimente pe Stația Spațială Internațională

Ipoteza pare să fie susținută de rezultatele unor serii de experimente desfășurate în urmă cu câțiva ani, când Cladosporium sphaerospermum a fost trimisă în spațiu. Cultura de fungi a fost expusă radiațiilor cosmice, într-o cultură fixată pe exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Scopul experimentelor nu a fost să demonstreze sau investigheze radiosinteza, ci să exploreze potențialul ciupercii ca scut împotriva radiației pentru misiunile spațiale, un aspect evidențiat de cantitatea mai mică de radiații care trecea de fungi.

Până în prezent, radiosinteza rămâne doar o idee interesantă, o poveste oarecum science-fiction, oamenii de știință nereușind să demonstreze mecanismul fizic, chimic și biologic prin care ea funcționează.

Totuși, rămâne fascinant modul în care viața găsește întotdeauna o cale de a învinge, exemplificat în acest caz de o modestă ciupercă neagră, catifelată, care s-a adaptat radiației ionizante pentru a supraviețui și a prolifera într-un loc periculos pentru toate celelalte organisme.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și:

Reportaj exclusiv. Viața la Cernobîl după 32 de ani de la dezastrul nuclear: cum arată în prezent orașul-fantomă

VIDEO Un expert ucrainean lămureşte misterul câinilor albaştri de la Cernobîl: „Este o prostie”

Editor : Cristi Severin

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bloc Kiev
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie”
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin acuză „NATO” că va topi reactoarele de la Zaporojie
Imagine cu unul dintre câinii cu blana albastră de la Cernobîl.
Un expert ucrainean lămureşte misterul câinilor albaştri de la Cernobîl: „Este o prostie”
Imagine cu unul dintre câinii cu blana albastră de la Cernobîl.
Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG
sarcofagul de la cernobil
Pană de curent la centrala de la Cernobîl, din cauza unui atac rusesc. Zelenski: Rusia creează în mod intenționat un risc radiologic
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată...
ID291700_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Daniel David, după criticile lui Nicușor Dan privind educația din...
Captură dintr-un videoclip postat de Rusia și distribuit online cu soldati rusi in Pokrovsk
Putin a fost informat despre „capturarea” orașului Pokrovsk. Ce...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române...
Ultimele știri
Steve Witkoff se va întâlni cu Kirill Dmitriev, trimisul lui Vladimir Putin, la Moscova (surse Reuters)
Germania: Hoții au furat 20.000 de cartușe militare dintr-un camion nepăzit, în timp ce șoferul dormea la hotel
Șeful unei firme din Tulcea ar fi raportat fals reciclarea a 2.550 tone de sticlă. Prejudiciul este uriaș: peste 5,1 milioane lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Câte zile libere plătite primești în caz de deces al unei rude de gradul I sau II. Ce prevede Codul Muncii
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la...
Pro FM
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista îl va face tată pentru prima dată pe iubitul ei...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Cum va fi vremea între Crăciun și Revelion. Prognoza meteo până spre sfârșitul lunii decembrie 2025
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...