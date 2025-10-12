Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore

Un asteroid mic, de mărimea unei girafe, numit 2025 TF, s-a apropiat de Pământ mai mult decât cei mai mulți sateliți sateliți săptămâna trecută, uimindu-i pe astronomii care l-au observat abia câteva ore mai târziu, relatează Live Science.

Evenimentul s-a petrecut miercuri, 1 octombrie, ora 00:47 GMT, când roca spațială de mărimea unei girafe a zburat deasupra Antarcticii la doar 428 de kilometri deasupra suprafeței Pământului, conform datelor publicate de Agenția Spațială Europeană (ESA). Astronomii au observat pentru prima dată asteroidul, acum botezat oficial 2025 TF, după câteva ore, folosind observații din cadrul Catalina Sky Survey, o misiune finanțată de NASA pentru urmărirea obiectelor din apropierea Pământului.

Cu o lățime estimată între 1 și 3 metri, asteroidul nu reprezenta o amenințare serioasă pentru Pământ, a adăugat ESA, și probabil ar fi ars ca o minge de foc dacă ar fi ajuns în atmosfera Pământului. Cu toate acestea, chiar și asteroizii mici pot cauza probleme mari navelor spațiale - iar acesta s-a întâmplat să treacă la aproximativ aceeași altitudine la care orbitează de obicei Stația Spațială Internațională. Din fericire, nicio navă spațială nu se afla în calea sa.

Agențiile spațiale precum NASA și ESA urmăresc mii de obiecte cunoscute din apropierea Pământului, monitorizând cu atenție pentru a vedea care dintre ele prezintă cel mai mare risc de coliziune cu Terra. În prezent, niciun obiect cunoscut nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru planeta noastră timp de cel puțin 100 de ani.

Pentru ca un asteroid să fie considerat „potențial periculos”, acesta trebuie să aibă un diametru de cel puțin 140 de metri și să urmeze o orbită care se află la 7,48 milioane km de Pământ - sau aproximativ 20 de ori distanța medie dintre Pământ și Lună. Asteroidul 2025 TF este mult sub acest prag de dimensiune, ceea ce ar putea explica și de ce a fost detectat abia după ce a trecut.

Astronomii de la Biroul de Apărare Planetară al ESA au studiat asteroidul la scurt timp după ce a fost descoperit, au raportat oficialii ESA. NASA, care a întrerupt toate comunicările publice în timpul blocajului federal al guvernului SUA, nu a făcut niciun anunț despre asteroid - cu toate acestea, o mențiune despre asteroid a fost actualizată pe site-ul Centrului pentru Studii ale Obiectelor din Apropierea Pământului al NASA.

Nu se așteaptă ca mica rocă spațială să treacă din nou pe lângă planeta noastră până în aprilie 2087, potrivit NASA.

Editor : M.B.