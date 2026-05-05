Noile modele AI vor fi testate înainte de lansare în SUA. Administrația Trump încheie acorduri cu Google, Microsoft și xAI

Administrația Trump a încheiat acorduri cu Google DeepMind, Microsoft și xAI pentru a obține acces la cele mai avansate modele de inteligență artificială, pe care guvernul american le va evalua înainte de lansare, într-un demers care marchează o schimbare de abordare față de reglementarea AI.

Administraţia SUA a anunţat marţi acorduri cu Google DeepMind, Microsoft şi xAI, care îi vor oferi acces la noile modele de inteligenţă artificială (AI) ale acestora pentru a le evalua capacităţile înainte de lansarea lor, relatează Agerpres. Acest lucru marchează un punct de cotitură pentru administraţia Trump, care anterior păstrase în mare parte tăcerea cu privire la reglementarea AI.

Un alt punct notabil este faptul că parteneriatele anunţate marţi sunt modelate după acorduri similare încheiate sub fostul preşedinte democrat Joe Biden în 2024, chiar dacă administraţia Trump spune că le-a renegociat ulterior.

Conform The New York Times, Casa Albă elaborează un ordin executiv care înfiinţează un grup de lucru compus din oficiali guvernamentali şi lideri din sectorul tehnologic pentru a revizui noile modele de AI.

Centrul pentru Standarde şi Inovaţie în AI (CAISI), o iniţiativă a administraţiei federale, „va efectua evaluări şi cercetări specifice pentru a înţelege mai bine capacităţile celor mai avansate AI şi pentru a promova securitatea inteligenţei artificiale”.

CAISI, subordonat Departamentului Comerţului din SUA, este construit pe fundaţia Institutului de Securitate a AI (AISI), înfiinţat sub administraţia Biden în 2023. În prima sa zi de mandat, pe 21 ianuarie 2025, Donald Trump a abrogat un ordin executiv emis de predecesorul său Joe Biden, care impunea companiilor din sector să transmită anumite date legate de modelele lor de AI cu administraţia federală.

„Măsurători ştiinţifice riguroase şi independente sunt esenţiale pentru înţelegerea celei mai avansate inteligenţe artificiale şi a implicaţiilor sale pentru securitatea naţională”, a declarat directorul CAISI, Chris Fall, citat într-un comunicat de presă.

La începutul lunii aprilie, Anthropic a ales să amâne lansarea comercială a noului său model, numit Mythos, pe motiv că acesta ar putea descoperi numeroase vulnerabilităţi de securitate cibernetică în programele şi sistemele de operare online.

Conform mai multor instituţii media americane, Agenţia Naţională de Securitate a SUA (NSA) a obţinut acces la Mythos şi efectuează în prezent teste asupra modelului.

