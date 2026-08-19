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TikTok ar putea introduce o funcţie de trimitere de bani prin mesaje directe

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TikTok
Foto: Profimedia
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Aplicaţia de social media TikTok analizează o funcţie care ar permite utilizatorilor să trimită bani între ei prin mesaje directe, o mutare care ar duce aplicaţia de social media către zona serviciilor financiare, informează Bloomberg.

Dacă va fi lansată, această funcţie ar utiliza TikTok Pay, deja disponibilă în Asia de Sud-Est, pentru a gestiona tranzacţiile. Dovezi ale adăugării acestei funcţii au fost descoperite într-un cod ascuns în versiunea actuală a aplicaţiei TikTok pentru iPhone din Statele Unite.

Codul sugerează că destinatarii pot accepta plăţile trimise înainte de o dată de expirare, iar expeditorii pot fi notificaţi cu privire la starea tranzacţiei prin notificări push sau în căsuţa lor poştală. Există, de asemenea, referinţe la posibilitatea de a adăuga un mesaj odată cu plata, similar cu serviciul Venmo al PayPal Holdings Inc, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că funcţia nu este în prezent în curs de testare pe nicio piaţă, ceea ce sugerează că deocamdată este într-un stadiu incipient de dezvoltare.

TikTok Pay este disponibil în prezent doar în Vietnam, Malayezia şi Thailanda şi este utilizat pentru a plăti achiziţiile din TikTok Shop. Bloomberg precizează că nu există nicio garanţie că, la final, TikTok va lansa funcţia de plată peer-to-peer, dar faptul că lucrează la asta sugerează că proprietarul aplicaţiei, grupul ByteDance Ltd., explorează o astfel de mişcare.

Consumatorii din întreaga lume au cheltuit peste 2,9 miliarde de dolari până acum în acest an pe TikTok, care începând din 2022 a fost cea mai mare aplicaţie la nivel global după veniturile din achiziţiile în aplicaţie, potrivit firmei de cercetare de piaţă Sensor Tower. În SUA, utilizatorii cheltuiesc mai mult pe TikTok decât pe YouTube, Facebook şi Instagram.

Pe lângă tranzacţiile cu furnizorii care au loc prin intermediul popularului său hub de comerţ electronic TikTok Shop, utilizatorii TikTok pot achiziţiona monede digitale pentru a trimite cadouri virtuale creatorilor şi gazdelor de transmisiuni live, care pot fi în cele din urmă convertite în numerar. Mulţi oameni îşi listează, de asemenea, Venmo, Cash App sau alte metode de plată în biografiile lor TikTok, astfel încât persoanele cu care se conectează în aplicaţie să le poată trimite bani în afara platformei. Funcţiile care permit utilizatorilor să se plătească reciproc direct prin mesaje directe sau prin aplicaţie, în general, ar ajuta TikTok să menţină utilizatorii în interiorul ecosistemului său şi să obţină mai multă valoare din aceste tranzacţii.

TikTok nu este singura aplicaţie de social media care face un pas spre serviciile financiare. Miliardarul american Elon Musk a făcut progrese în ultimul an în transformarea X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, într-o "aplicaţie pentru orice" care include servicii financiare. Unii creatori de pe X au putut testa noile funcţii, cum ar fi "X Money", pentru a trimite plăţi între ei.

Editor : A.P.

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