Live TV

TikTok va implementa noi reguli la nivelul UE. Tot mai multe state cer interzicerea rețelelor sociale pentru minori

Data publicării:
TikTok logo on the screen.
Foto. Profimedia

TikTok va începe, în următoarele săptămâni, implementarea unei tehnologii mai stricte de verificare a vârstei la nivelul Uniunii Europene, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Măsura vine în contextul în care mai multe state, inspirate de exemplul Australiei, analizează interzicerea platformelor de social media pentru copiii sub 16 ani, potrivit The Guardian.

Platforma deținută de ByteDance, alături de alte servicii populare în rândul tinerilor, precum YouTube, se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a identifica mai eficient și a elimina conturile aparținând copiilor.

Sistemul, testat discret în UE în ultimul an, analizează informații de profil, videoclipurile publicate și semnale comportamentale pentru a estima dacă un cont ar putea aparține unui utilizator sub vârsta de 13 ani.

Conturile semnalate de acest sistem vor fi analizate de moderatori specializați, nu suspendate automat, urmând să fie eliminate ulterior, dacă se confirmă încălcarea regulilor. În cadrul unui proiect-pilot desfășurat în Regatul Unit, mii de conturi au fost șterse.

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, utilizează firma de verificare Yoti pentru confirmarea vârstei utilizatorilor pe Facebook.

În luna decembrie, Australia a introdus o interdicție a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Joi, comisarul pentru siguranță online al țării a anunțat că peste 4,7 milioane de conturi au fost eliminate de pe 10 platforme, inclusiv YouTube, TikTok, Instagram, Snap și Facebook, de la intrarea în vigoare a măsurii, pe 10 decembrie.

Implementarea noului sistem TikTok are loc în timp ce autoritățile europene analizează modul în care platformele verifică vârsta utilizatorilor, în conformitate cu regulile de protecție a datelor.

La începutul acestei săptămâni, premierul britanic Keir Starmer a declarat în fața parlamentarilor că este deschis ideii unei interdicții a rețelelor sociale pentru tineri, exprimându-și îngrijorarea cu privire la timpul petrecut pe telefon de către copii și adolescenți.

Starmer le-a spus deputaților laburiști că a devenit alarmat de rapoarte potrivit cărora copii de cinci ani petrec ore întregi zilnic în fața ecranelor și că este tot mai îngrijorat de efectele nocive ale rețelelor sociale asupra minorilor sub 16 ani.

Anterior, premierul britanic s-a opus unei astfel de interdicții, considerând că ar fi dificil de aplicat și că i-ar putea împinge pe adolescenți către dark web.

La începutul acestei luni, Ellen Roome, al cărei fiu în vârstă de 14 ani, Jools Sweeney, a murit după ce o provocare online a avut un final tragic, a cerut drepturi mai extinse pentru părinți în ceea ce privește accesul la conturile de social media ale copiilor lor, în cazul decesului acestora.

Parlamentul European susține introducerea unor limite de vârstă pe rețelele sociale, în timp ce Danemarca dorește interzicerea acestora pentru copiii sub 15 ani.

TikTok a declarat pentru Reuters că noua tehnologie a fost dezvoltată special pentru a respecta cerințele de reglementare ale Uniunii Europene. Compania a colaborat cu Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda, principalul său autoritate de reglementare în materie de confidențialitate din UE, în timpul dezvoltării sistemului.

În 2023, o investigație a publicației The Guardian a arătat că moderatorilor li se cerea să permită copiilor sub 13 ani să rămână pe platformă dacă susțineau că părinții le supraveghează conturile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
4
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
5
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz la o sedinta
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Primarul din Giurgiu anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore se apără spunând că nu știa vârsta ei. Mesajele îl contrazic
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President Kaja Kallas
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)
viktor orban
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Premierul ungar critică cererile Ucrainei față de UE
export-grau-constanta-57b5db3ad0538
Ce spun producătorii români despre tratatul UE-Mercosur: „Vom concura cu agricultori care folosesc substanțe ce la noi sunt interzise”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Paradox românesc: tarife scăzute, putere de cumpărare slabă. INS...
Ultimele știri
Pașaport diplomatic: Indo-Pacificul devine câmp de luptă strategic
Primarii PSD din Iași refuză întâlnirea cu Ilie Bolojan: Nu vrem să legitimăm austeritatea
(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Testamentul militarilor. Cine îl face, cât timp este valid
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cadoul ciudat pe care l-a primit Chris Pratt de Crăciun de la Arnold Schwarzenegger: „Nu știu ce ar trebui să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...