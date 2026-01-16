TikTok va implementa noi reguli la nivelul UE. Tot mai multe state cer interzicerea rețelelor sociale pentru minori

TikTok va începe, în următoarele săptămâni, implementarea unei tehnologii mai stricte de verificare a vârstei la nivelul Uniunii Europene, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Măsura vine în contextul în care mai multe state, inspirate de exemplul Australiei, analizează interzicerea platformelor de social media pentru copiii sub 16 ani, potrivit The Guardian.

Platforma deținută de ByteDance, alături de alte servicii populare în rândul tinerilor, precum YouTube, se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a identifica mai eficient și a elimina conturile aparținând copiilor.

Sistemul, testat discret în UE în ultimul an, analizează informații de profil, videoclipurile publicate și semnale comportamentale pentru a estima dacă un cont ar putea aparține unui utilizator sub vârsta de 13 ani.

Conturile semnalate de acest sistem vor fi analizate de moderatori specializați, nu suspendate automat, urmând să fie eliminate ulterior, dacă se confirmă încălcarea regulilor. În cadrul unui proiect-pilot desfășurat în Regatul Unit, mii de conturi au fost șterse.

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, utilizează firma de verificare Yoti pentru confirmarea vârstei utilizatorilor pe Facebook.

În luna decembrie, Australia a introdus o interdicție a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Joi, comisarul pentru siguranță online al țării a anunțat că peste 4,7 milioane de conturi au fost eliminate de pe 10 platforme, inclusiv YouTube, TikTok, Instagram, Snap și Facebook, de la intrarea în vigoare a măsurii, pe 10 decembrie.

Implementarea noului sistem TikTok are loc în timp ce autoritățile europene analizează modul în care platformele verifică vârsta utilizatorilor, în conformitate cu regulile de protecție a datelor.

La începutul acestei săptămâni, premierul britanic Keir Starmer a declarat în fața parlamentarilor că este deschis ideii unei interdicții a rețelelor sociale pentru tineri, exprimându-și îngrijorarea cu privire la timpul petrecut pe telefon de către copii și adolescenți.

Starmer le-a spus deputaților laburiști că a devenit alarmat de rapoarte potrivit cărora copii de cinci ani petrec ore întregi zilnic în fața ecranelor și că este tot mai îngrijorat de efectele nocive ale rețelelor sociale asupra minorilor sub 16 ani.

Anterior, premierul britanic s-a opus unei astfel de interdicții, considerând că ar fi dificil de aplicat și că i-ar putea împinge pe adolescenți către dark web.

La începutul acestei luni, Ellen Roome, al cărei fiu în vârstă de 14 ani, Jools Sweeney, a murit după ce o provocare online a avut un final tragic, a cerut drepturi mai extinse pentru părinți în ceea ce privește accesul la conturile de social media ale copiilor lor, în cazul decesului acestora.

Parlamentul European susține introducerea unor limite de vârstă pe rețelele sociale, în timp ce Danemarca dorește interzicerea acestora pentru copiii sub 15 ani.

TikTok a declarat pentru Reuters că noua tehnologie a fost dezvoltată special pentru a respecta cerințele de reglementare ale Uniunii Europene. Compania a colaborat cu Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda, principalul său autoritate de reglementare în materie de confidențialitate din UE, în timpul dezvoltării sistemului.

În 2023, o investigație a publicației The Guardian a arătat că moderatorilor li se cerea să permită copiilor sub 13 ani să rămână pe platformă dacă susțineau că părinții le supraveghează conturile.

Editor : Ș.A.