Video Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan, audiat la DNA. Procurorii l-au pus sub control judiciar

Mihai Barbu.
Mihai Barbu. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Joi după- amiază au loc audieri în dosarul-mamut de șantaj și trafic de influență în care sunt implicați politicieni și rezerviști din serviciile speciale. Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, este interogat de procurorii de la DNA Iași. El este cel care a intermediat întâlnirea afaceristului din Vaslui cu premierul Ilie Bolojan. Fănel Bogos ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.

ACTUALZARE 17:09 Mihai Barbu a fost pus sub control judiciar, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.

Știrea inițială

Mihai Barbu este audiat la sediul DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Liberalul nu a dorit să dea declaraţii presei.

Șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos au avut în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, lucru confirmat de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în contextul informaţiilor apărute în presă privitoare la menţionarea numelui premierului în dosarul instrumentat de DNA.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după excluderea din partid a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită şi vizat de o anchetă DNA.

În acest dosar DNA a mai reținut trei persoane și a pus sub control judiciar alte două.

Fănel Bogoș este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. În același dosar au mai fost reținuți Laura Iusein, Mihai Aniței și Rareș Mihail Cristea.

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie, cei patru vor afla dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

În același timp, DNA i-a pus sub control judiciar pe Silviu Ularu (membru al rețelei de influență coordonată de fostul general SIE Nicolae Iană) și pe Veronica-Oița Matacă (parte din rețeaua coordonată de Mihai Aniței).

 

