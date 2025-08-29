Live TV

Cât de în formă sunt adversarii Universității Craiova. Finanțatorul echipei, plin de optimism: „Ne putem califica, sigur că da”

Cristi Severin Data publicării:
craiova1
Sursa: Facebook / Universitatea Craiova
Din articol
Mihai Rotaru: „Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? ” Adversarele Universității Craiova

Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League, în urma tragerii la sorți ce a avut loc astăzi la Monaco.

Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, debordează de optimism având încredere că oltenii se pot califica relativ fără mari probleme. Principalul argument cu care își susține ideea este faptul că în sezonul trecut echipele care au acumulat 7 puncte au obținut calificarea în faza superioară a competiției. Mai mult, Rotaru crede că echipa sa este capabilă să meargă direct în optimile Conference League.

Mihai Rotaru: „Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? ”

„Am fost mult mai buni decât turcii. Am trecut en fanfare, ca organizare în teren, agresivitate, atitudine, suporterii, am fost cu trei clase peste ei. Echipa mai bună, mai valoroasă am fost noi. Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte, ăsta este adevărul.

E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este OK, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă.

Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine.

Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut. Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare și asta e.

Mainz e cea mai grea echipă, joacă în Bundesliga. După aia Sparta, AEK Atena, polonezii și Rapid Viena sunt echipe bune. Dar se joacă. Nu e o grupă norocoasă, dar nici o grupă-monstru”, a declarat Rotaru, pentru fanatik.ro.

Adversarele Universității Craiova

Sparta Praga (meci disputat acasă) -  Echipa cehă se află pe primul loc în clasamentul intern, fiind neînvinsă până acum, după șase etape. Valoarea lotului este estimată la aproximativ 73 de milioane. Vedeta lor este Lukas Haraslin, atacant stânga, cotat la 7,5 milioane de euro pe transfermarkt. La echipa cehă evoluează și fotbalistul kosovar Albion Rrahmani, fost jucător la Rapid București.

Rapid Viena (meci disputat în deplasare) - Echipa austriacă este pe locul 2 în clasamentul intern și este neînvinsă în primele etape de campionat (10 puncte acumulate în 4 meciuri, 3 victorii, un egal). Are un lot cotat la 40 de milioane de euro. Vedeta lor este Serge-Philippe Raux-Yao, fundaș central cotat la 5 milioane de euro.

Mainz (meci disputat acasă) - Nemții au început cu o înfrângere în Bundesliga, scor 0-1 cu Koln. Echipa germană are un lot cotat la 138 de milioane de euro. Vedeta lor este Paul Nebel, mijlocaș ofensiv cotat la 24 de milioane de euro.

AEK Atena (meci disputat în deplasare) - Primul loc în campionatul Greciei după prima etapă, o victorie cu Panserraikos, scor 2-0. La AEK s-a transferat în această vară și internaționalul Răzvan Marin. Lotul este cotat la 71 de milioane de euro. Vedeta elenilor este Anthony Martial, cotat la 7,5 milioane de euro.

Noah (meci disputat acasă) - Locul 3 după două etape în campionatul Armeniei, două victorii. Lotul este cotat la 12 milioane de euro. Vedeta este chiar fostul jucător al oltenilor: Takuto Oshima (1,2 milioane de euro).

Rakow (meci disputat în deplasare) - Polonezii au adunat doar 6 puncte în patru meciuri disputate în campionat. Au un lot cotat la 37 de milioane de euro. Vedeta: portarul Kacper Trelowski, cotat la 4 milioane de euro. Pentru polonezi joacă și românul Bogdan Racovițan, convocat de Mircea Lucescu la meciurile României din septembrie.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
elevi la examen
4
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan saligny
Ilie Bolojan, mesaj către sindicate: Sunt prea puţini umeri în...
A food delivery courier is driving an order to a customer's home on a moped. takeaway food during quarantine. transport delivery of parcels at home. m
Cum sunt selectați muncitorii străini aduși în România: „Muncim din...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Un bărbat și-a ucis copilul...
Război în Ucraina
Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță...
Ultimele știri
Poliţia italiană anunţă că a arestat un bărbat pentru un complot de asasinare a fostului Papă Francisc
Președintele Donald Trump i-a revocat serviciul de protecție Kamalei Harris, care fusese extins de Joe Biden
Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. Traficul pe Centura Capitalei a fost oprit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
craiova
Tragere la sorți. Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League: adversare, locul, data și ora de desfășurare a meciurilor
jucatorii craiovei se bucura dupa gol
Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie
faza de joc din meciul cfr cluj - BK Haecken
Conference League. CFR Cluj, eliminată din Conference League după o victorie de palmares cu BK Haecken
Basaksehir v Universitatea Craiova - UEFA Conference League
Conference League. Universitatea Craiova, rezultat bun la Istanbul, contra Bașakșehir
faza de joc din meciul craiova trnava
Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Hudson, în costum de baie, pe iaht: „Cu bine, vară dulce”. Fanii, impresionați: „Cum poti să ai și acum...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
El este omul de fotbal din România care a câștigat 230.000 de euro la Loto. Cum a dat lovitura
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
Cum arăta Shania Twain în anii ’80. Celebra artistă a împlinit 60 de ani, dar continuă să se mențină într-o...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Emma Stone a renunţat complet la podoaba capilară, pentru cel mai nou rol: E mult mai uşor aşa decât orice...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie