Cât de în formă sunt adversarii Universității Craiova. Finanțatorul echipei, plin de optimism: „Ne putem califica, sigur că da”

Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League, în urma tragerii la sorți ce a avut loc astăzi la Monaco.

Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, debordează de optimism având încredere că oltenii se pot califica relativ fără mari probleme. Principalul argument cu care își susține ideea este faptul că în sezonul trecut echipele care au acumulat 7 puncte au obținut calificarea în faza superioară a competiției. Mai mult, Rotaru crede că echipa sa este capabilă să meargă direct în optimile Conference League.

Mihai Rotaru: „Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? ”

„Am fost mult mai buni decât turcii. Am trecut en fanfare, ca organizare în teren, agresivitate, atitudine, suporterii, am fost cu trei clase peste ei. Echipa mai bună, mai valoroasă am fost noi. Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte, ăsta este adevărul.

E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este OK, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă.

Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine.

Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut. Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare și asta e.

Mainz e cea mai grea echipă, joacă în Bundesliga. După aia Sparta, AEK Atena, polonezii și Rapid Viena sunt echipe bune. Dar se joacă. Nu e o grupă norocoasă, dar nici o grupă-monstru”, a declarat Rotaru, pentru fanatik.ro.

Adversarele Universității Craiova

Sparta Praga (meci disputat acasă) - Echipa cehă se află pe primul loc în clasamentul intern, fiind neînvinsă până acum, după șase etape. Valoarea lotului este estimată la aproximativ 73 de milioane. Vedeta lor este Lukas Haraslin, atacant stânga, cotat la 7,5 milioane de euro pe transfermarkt. La echipa cehă evoluează și fotbalistul kosovar Albion Rrahmani, fost jucător la Rapid București.

Rapid Viena (meci disputat în deplasare) - Echipa austriacă este pe locul 2 în clasamentul intern și este neînvinsă în primele etape de campionat (10 puncte acumulate în 4 meciuri, 3 victorii, un egal). Are un lot cotat la 40 de milioane de euro. Vedeta lor este Serge-Philippe Raux-Yao, fundaș central cotat la 5 milioane de euro.

Mainz (meci disputat acasă) - Nemții au început cu o înfrângere în Bundesliga, scor 0-1 cu Koln. Echipa germană are un lot cotat la 138 de milioane de euro. Vedeta lor este Paul Nebel, mijlocaș ofensiv cotat la 24 de milioane de euro.

AEK Atena (meci disputat în deplasare) - Primul loc în campionatul Greciei după prima etapă, o victorie cu Panserraikos, scor 2-0. La AEK s-a transferat în această vară și internaționalul Răzvan Marin. Lotul este cotat la 71 de milioane de euro. Vedeta elenilor este Anthony Martial, cotat la 7,5 milioane de euro.

Noah (meci disputat acasă) - Locul 3 după două etape în campionatul Armeniei, două victorii. Lotul este cotat la 12 milioane de euro. Vedeta este chiar fostul jucător al oltenilor: Takuto Oshima (1,2 milioane de euro).

Rakow (meci disputat în deplasare) - Polonezii au adunat doar 6 puncte în patru meciuri disputate în campionat. Au un lot cotat la 37 de milioane de euro. Vedeta: portarul Kacper Trelowski, cotat la 4 milioane de euro. Pentru polonezi joacă și românul Bogdan Racovițan, convocat de Mircea Lucescu la meciurile României din septembrie.