Live TV

Foto Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa, Georgina Rodríguez

Data actualizării: Data publicării:
Cristiano Ronaldo inaugurates his 15th hair clinic in Riyadh]
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Superstarul fotbalului Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată – modelul şi influenceriţa Georgina Rodríguez – în cadrul unei ceremonii civile desfăşurate în Portugalia, transmite BBC

Atacantul portughez a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apar două mâini – presupuse a fi a sa, aşezată peste cea a soţiei sale – ambele purtând verighete. Descrierea fotografiei arată inițialele celor doi și o inimă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Presa portugheză, care a numit evenimentul „nunta anului”, relatează că cei doi şi-au unit destinele pe 11 august, în oraşul de coastă Cascais, de lângă Lisabona, la ceremonie participând şi cei cinci copii ai cuplului. 

Postarea de pe Instagram a strâns peste 3 milioane de aprecieri în primele 30 de minute de la publicare. 

Cei doi formează un cuplu de 10 ani, după ce s-au cunoscut într-un magazin Gucci din Madrid, unde lucra Rodríguez. La acea vreme, el evolua pentru clubul spaniol Real Madrid. 

Ei şi-au anunţat logodna pe 11 august anul trecut. 

Atunci, Rodríguez a postat o fotografie cu un inel mare, scriind în limba sa maternă, spaniola: „Da. În această viaţă şi în toate celelalte”. 

Ronaldo a marcat aproape 1.000 de goluri de-a lungul carierei sale, în care a jucat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr (din Arabia Saudită) şi echipa naţională a Portugaliei. 

Recent, el a participat la cea de-a şasea ediţie a Cupei Mondiale, stabilind un record de prezenţe la turneul final masculin, record pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dejeanul
1
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
politist radar
3
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
4
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
vremea-in-august
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni din august și unde va ploua. Prognoza...
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina. Surpriză: Mirii au fost Fabio şi Fatima
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
Cristiano Ronaldo ar urma să se însoare în weekend cu Georgina Rodriguez, partenera sa de 10 ani, cu care are doi copii (presă)
Cristiano Ronaldo
CM 2026. Cristiano Ronaldo, extrem de nervos: „Nu mă retrag când vreți voi. Sunt niște gunoaie”
Cristiano Ronaldo i-a trimis mai multe cadouri lui Andres FOTO Colaj / X / Fabrizio Romano
CM 2026: Gestul emoționant făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela
Canada: Portugal v Croatia Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Cristiano Ronaldo se va retrage din naționala portugheză după Cupa Mondială, anunță sora fotbalistului
Recomandările redacţiei
rachetă lansată de sistemul Patriot
Micul aparat care ar putea decide soarta Ucrainei: Ce componentă a...
ccr curtea constitutionala
CCR analizează, astăzi, noua Lege ANI. Mandatele aleşilor și...
Biserică Germania
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar...
erdogn alianta mecca
„NATO al musulmanilor sunniți”: ce ar putea reprezenta noul pact de...
Ultimele știri
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan
Barack Obama lansează un podcast despre cărţile care „i-au modelat viziunea asupra lumii”
Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească. Cafeaua, motorina și chiriile, printre cele mai mari scumpiri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
De ce întârzie, de fapt, deciziile VAR în SuperLiga! Cristi Balaj dezvăluie problema CCA: „Defecțiuni ale...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Sepsi dacă nu mai vin bani de la Budapesta. Laszlo Dioszegi, detalii...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Unde au intrat deja pensiile pe card? Banii intră în funcție de banca la care pensionarii au cont
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată