Superstarul fotbalului Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată – modelul şi influenceriţa Georgina Rodríguez – în cadrul unei ceremonii civile desfăşurate în Portugalia, transmite BBC.

Atacantul portughez a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apar două mâini – presupuse a fi a sa, aşezată peste cea a soţiei sale – ambele purtând verighete. Descrierea fotografiei arată inițialele celor doi și o inimă.

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Presa portugheză, care a numit evenimentul „nunta anului”, relatează că cei doi şi-au unit destinele pe 11 august, în oraşul de coastă Cascais, de lângă Lisabona, la ceremonie participând şi cei cinci copii ai cuplului.

Postarea de pe Instagram a strâns peste 3 milioane de aprecieri în primele 30 de minute de la publicare.

Cei doi formează un cuplu de 10 ani, după ce s-au cunoscut într-un magazin Gucci din Madrid, unde lucra Rodríguez. La acea vreme, el evolua pentru clubul spaniol Real Madrid.

Ei şi-au anunţat logodna pe 11 august anul trecut.

Atunci, Rodríguez a postat o fotografie cu un inel mare, scriind în limba sa maternă, spaniola: „Da. În această viaţă şi în toate celelalte”.

Ronaldo a marcat aproape 1.000 de goluri de-a lungul carierei sale, în care a jucat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr (din Arabia Saudită) şi echipa naţională a Portugaliei.

Recent, el a participat la cea de-a şasea ediţie a Cupei Mondiale, stabilind un record de prezenţe la turneul final masculin, record pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi.

Editor : A.C.