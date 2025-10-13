Live TV

Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică

Data publicării:
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Foto. Profimedia

Victoria de duminică seară cu Austria a reaprins speranța pentru calificarea României la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ajunsă în situația de a-și juca șansele la baraj, naționala va înfrunta un adversar în funcție de locul în grupă și urna valorică în care se va regăsi după meciurile din grupă.

Dacă România va reuși să se claseze pe locul 2 în grupa H, va fi cel puțin în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru primul baraj.

„Tricolorii” pot ajunge chiar în urna a doua valorică, dacă vor fi rezultate favorabile în celelalte grupe, scrie Digi Sport, preluând Football Meets Data.

În scenariul în care se va clasa pe locul doi și va ajunge în urna a treia valorică, România va întâlni una dintre formațiile din urna a doua. În acest moment, favorite să ajungă în urna a doua pentru baraj sunt echipe ca Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia.

Dacă va urca în urna a doua valorică, România va înfrunta una dintre formațiile din urna a treia, adică echipe ca Slovenia, Slovacia și Albania. Un alt avantaj este că va juca barajul pe teren propriu.

În cazul în care nu va prinde locul doi din grupă, România va ajunge la baraj prin Liga Națiunilor și va fi sigur în urna a patra. Posibilii adversari sunt echipele din prima urnă valorică, unde cele mai mari șanse să ajungă au Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.

Citește și: Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
profimedia-1029625023
5
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
poza deschidere
Avortul în România: Drept pe hârtie, dramă în realitate. Medicii...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vacante romania
Turiști acasă. Românii sunt campionii Europei la vacanțele petrecute în țară: „De ce aș pleca, dacă la noi e atât de frumos?”
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria: „A învins inteligența. A fost un gol lucrat, nu întâmplător”
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj
meci romania austria
România - Austria 1-0, victorie in extremis pentru „Tricolori”. Gol decisiv în minutul 90+5 și speranțe pentru Cupa Mondială
(SP)SERBIA LESKOVAC FOOTBALL FIFA WORLD CUP EUROPEAN QUALIFIERS SERBIA VS ALBANIA
Preliminariile CM 2026. Dragan Stojkovic a demisionat de la naționala Serbiei, după înfrângerea cu Albania. Tensiuni pe stadion
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Diane Keaton a purtat întotdeauna pălării și haine care îi acoperă gâtul: "Este un mod de a mă proteja"
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Limita de viteză pentru drumurile expres din România. Când rămâi fără permis?
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...