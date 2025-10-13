Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică

Victoria de duminică seară cu Austria a reaprins speranța pentru calificarea României la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ajunsă în situația de a-și juca șansele la baraj, naționala va înfrunta un adversar în funcție de locul în grupă și urna valorică în care se va regăsi după meciurile din grupă.

Dacă România va reuși să se claseze pe locul 2 în grupa H, va fi cel puțin în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru primul baraj.

„Tricolorii” pot ajunge chiar în urna a doua valorică, dacă vor fi rezultate favorabile în celelalte grupe, scrie Digi Sport, preluând Football Meets Data.

În scenariul în care se va clasa pe locul doi și va ajunge în urna a treia valorică, România va întâlni una dintre formațiile din urna a doua. În acest moment, favorite să ajungă în urna a doua pentru baraj sunt echipe ca Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia.

Dacă va urca în urna a doua valorică, România va înfrunta una dintre formațiile din urna a treia, adică echipe ca Slovenia, Slovacia și Albania. Un alt avantaj este că va juca barajul pe teren propriu.

În cazul în care nu va prinde locul doi din grupă, România va ajunge la baraj prin Liga Națiunilor și va fi sigur în urna a patra. Posibilii adversari sunt echipele din prima urnă valorică, unde cele mai mari șanse să ajungă au Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.

