FCSB, calificare cu mari emoții în play off-ul Europa League

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Hajduk Split, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, partidă la care Harlem Gnohere a fost eroul.

Foto: Guliver/Getty Images

Joi seară, au marcat Gnohere ’55 (penalti), dar Ahmed Said a egalat în minutul 81, iar FCSB a fost la zece minute să părăsească Europa League. Gnohere a marcat însă ultimul gol în minutul 90+3, l-a salvat astfel pe antrenorul Dică și a ridicat tot stadionul în picioare.

În tur, scorul fusese 0-0.

Atacantul Harlem Gnohere a declarat, joi seară, că pentru FCSB este importantă calificarea în play-off-ul Ligii Europa, el apreciind că este un lucru extraordinar că a reuşit să marcheze în ultimul minut de joc. „Important este că am reuşit să ne calificăm. Îi multumesc lui Benzar pentru centrare, o aşteptam, este formidabil să marchezi în ultimele minute. E enorm că am marcat acasă, în ultimul minut, în faţa acestui public minunat”, a declarat Gnohere, citat de News.ro.

În minutul 53, Nedelcu a fost rănit la nas de un obiect aruncat din tribună. El a avut nevoie de îngrijiri timp de câteva minute, deoarece îi sângera nasul. Căpitanul Tănase a luat galben după un joc periculos la Ivanovski şi va rata meciul tur din playoff.

Meciul a fost arbitrat de spaniolul Juan Martinez Munuera.

În play-off, FCSB va întâlni Rapid Viena, dar până atunci FCSB va disputa următorul meci acasă, cu Sepsi, duminică, de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1.

Meciurile din play-off-ul Europa League se vor disputa, în dublă manșă, pe 23 și 30 august.

Și campioana României, CFR Cluj, a învins echipa armeană Alaşkert Erevan, scor 5-0, şi s-a calificat în play-off-ul Europa League. Joi seară, în meciul din manşa secundă a turului trei preliminar, golurile au fost marcate de Culio '19 (penalti), Omrani '45+1, '62, Hoban '78 şi Mailat '90+2. În tur, CFR se impusese cu scorul de 2-0.

În schimb, formaţia CS Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Europa, după ce a remizat, joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa germană RB Leipzig, în manşa secundă a turului trei preliminar. Pentru CS Universitatea Craiova a marcat Baicu, în minutul 86, iar pentru Leipzig a înscris Sabitzer, în minutul 39. În tur, Leipzig s-a impus cu scorul de 3-1.

Dică: Ne-a trecut glonţul pe la ureche

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că formaţiei bucureştene i-a „trecut glonţul pe la ureche”, însă este bine că a fost încrezătoare că poate accede în faza următoare.

„Ne-a trecut glonţul pe la ureche, dar bine că am avut încredere, că am crezut că putem să ne calificăm. Este normal să fie veselie, mai ales că am reuşit să câştigăm în minutul 93. Minusul este că pe faza defensivă le-am dat celor de la Split ocazia să ducă mingea. Dar sunt lucruri bune pe care le-am făcut mai ales în repriza a doua pe faza ofensivă. Puteam să marcăm mai multe goluri”, a spus Dică, citat de News.ro.

El a vorbit şi despre faptul că Nedelcu a fost rănit de un obiect aruncat din tribună, dar a subliniat că l-a bucurat faptul că la meci au fost prezenţi mulţi fani.

Dică a spus că următoarea adversară, Rapid Viena, este o echipă bună, pe care urmează să o analizeze. „Rapid Viena este o echipă bună, după meciul cu Sepsi mă voi uita la jocurile lor. Ne vom juca şansa şi vom da totul, cum am făcut şi astăzi, ca să ne calificăm”.

Becali s-a rugat la toţi sfinţii ca să se califice FCSB: Nu suntem echipă de Europa, dar ne califică Dumnezeu

Gigi Becali a declarat, joi, că s-a rugat la toţi sfinţii ca FCSB să se califice, însă a precizat că meritul victoriei cu Hajduk Split îi revine lui Dumnezeu.

„Nu suntem echipă de Europa. Dacă nu pasezi şi nu ţii mingea, nu ai posesia, nu poţi să fii echipă mare. Dacă tu ai 1-0 şi tu, cu o echipă ca asta, nu ţii mingea şi le bubui bufa-bufa înseamnă că nu eşti echipă mare. La 1-0, aveam cele mai mari emoţii pentru că vedeam că e o problemă. A făcut Dumnezeu ca să nu mai am nici emoţii, că la 1-1 mi-a luat emoţiile. Am zis Asta e, gata, la revedere, ce să facem? Mă gândeam ce să vă spun, voiam să vă spun să nu mă mai sunaţi, că dacă eu nu joc în Europa, nu am ce să discut. Eu discut de fotbal dacă joc în Europa. Dacă nu joc în Europa, ce să vorbesc? Tac din gură, închid gura. La 1-1 nu mai credeam, făceam rugăciune în continuare şi spuneam: Doamne, Isuse Hristoase, Maica Domnului, Nicolae, Ioane Gură de Aur, Pantilimoane, Ioan Botezătorul, Nicolae, Mina voi puteţi oricând să faceţi, vă rog faceţi dacă vreţi să faceţi! Dar nu mai credeam. Dar tot făceam rugăciunea. Pentru că ştiam că ei pot oricând. Şi a făcut Dumnezeu ca să-mi ia emoţia, a făcut 1-1, să nu mă ţină în emoţie până la final, ca să mă înnebunească, a făcut 1-1 şi după aia a făcut în ultimele secunde ca să nu mai am nici emoţia egalării. Atâta dragoste şi m-a iubit Dumnezeu, încât a lucrat ca să-mi ia şi emoţia. Că mi-a luat-o emoţia la egal, gata, m-am resemnat. N-aveam încredere în echipă, că vedeam că nu jucăm nimic, că la 1-1 tot ei jucau mai bine ca noi. O să ne califice Dumnezeu şi cu asta, basta, că ăsta e semnalul. Te iubesc, te calific. Păi a făcut altcineva? Numai mâna lui Dumnezeu. Poţi să spui că am jucat noi ceva? Nimic nu am jucat, stânga, dreapta, ţâra, pâra, stânga, drepta, ţâra, pâra, stânga, dreapta, ţâra, pâra. De Dică vorbim numai după turul de sezon regulat. Vrem cupele europene, dar el a fost angajat pentru campionat. Şi după 13, şi după 26 de etape. Ce să mai vorbim noi de jucători, dacă Dumnezeu a făcut totul?”, a declarat Becali, la Digi Sport, citat de News.ro.

