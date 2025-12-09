Live TV

FIFA introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la Cupa Mondială 2026

Data publicării:
Milano, Italy. 24th Oct, 2025. Rafael Leao of Ac Milan drinks water during the Serie A football match beetween Ac Milan and Pisa SC at Stadio Giuseppe Meazza on October 24 2025 in Milano, Italy . Credit: Marco Canoniero/Alamy Live News
Rafael Leão. Sursa foto: Profimedia Images

FIFA a anunțat că la următoarea Cupă Mondială, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, vor fi introduse două pauze de hidratare de câte trei minute. Măsura va fi aplicată la fiecare meci, indiferent de condițiile meteo.

„În fiecare meci vor fi introduse pauze de hidratare de trei minute, indiferent de locul în care se desfăşoară meciul, de temperatură sau de prezenţa unui acoperiş. Începutul şi sfârşitul pauzelor vor fi semnalate de un fluier al arbitrului în fiecare dintre cele două reprize”, a explicat Manolo Zubiria, directorul competiţiei pentru Cupa Mondială din 2026, în cadrul unei întâlniri la Washington.

Cu toate acestea, pauza ar putea începe încă din minutul 20 sau 21 de joc dacă un jucător se accidentează şi jocul se întrerupe pentru câteva zeci de secunde, a precizat Zubiria, potrivit News.ro. În acelaşi timp, FIFA a confirmat că vor avea loc trei ceremonii de deschidere la următoarea Cupă Mondială de fotbal.

La ultima Cupă Mondială a Cluburilor, disputată în această vară în Statele Unite, a existat o cerere colectivă de pauze pentru hidratare, deoarece căldura era uneori copleşitoare. „Nu se poate juca 90 de minute la un nivel înalt. A fost foarte dificil să depunem eforturi în această căldură”, a afirmat, de exemplu, Luis Enrique, antrenorul PSG.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
Digi Sport
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump - Gianni Infantino - premiu FIFA pentru pace
Vis împlinit pentru Donald Trump: a primit un premiu pentru pace. Cum a sărbătorit liderul de la Casa Albă
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
minge de fotbal
FIFA a ordonat cluburilor de fotbal europene să ignore sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit unei anchete
CM 2026
CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie
Robot gazon
Un robot de tuns gazonul a distrus terenul unui club din Germania
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Surse Digi24: PSD îi va cere lui Bolojan să o demită pe ministra...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie...
femeie cumpara un apartament
Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026...
calorifer
Termoenergetica explică lucrările care au lăsat 1.000 de blocuri fără...
Ultimele știri
8 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza au fost aduşi la Bucureşti cu un avion militar. 6 dintre ei au fost transferați în alte țări UE
Deputatul PNL Ionuț Stroe cere să se inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin
Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Prognoza meteo oficială pentru Crăciun și Revelion. Va ninge de Sărbători, oraşele cu vreme perfectă
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Adevărul despre povestea de iubire dintre Katy Perry și Justin Trudeau. Apropiat: „Nu s-ar fi întâmplat nimic...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Care pensionari nu iau bonusul de 400 lei la pensie? Există 3 condiții esențiale ca să primești banii
Digi FM
Cine este Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu Tiago. Micuțul a insistat să înceapă magia...