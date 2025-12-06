La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D

Dacă România va reuși să treacă de barajul din martie 2026 și se va califica la Campionatul Mondial din SUA, va disputa cel puțin trei meciuri în Grupa D, în compania naționalelor din Paraguay, Australia şi SUA. Având în vedere diferența de fus orar, telespectatorii din România vor putea vedea meciurile dimineața devreme.

Programul meciurilor din Grupa D, este, potrivit Digi Sport, următorul:

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – Australia, sâmbătă, 13 iunie, ora 21.00, Vancouver.

În România, meciul va putea fi urmări în direct duminică, 14 iunie, ora 07.00.

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – Paraguay, vineri, 19 iunie 2026, ora 21.00, San Francisco.

În România, meciul va putea fi urmări în direct sâmbătă, 20 iunie, ora 07.00.

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – SUA, joi, 25 iunie, ora 19.00, Los Angeles.

În România, meciul va putea fi urmări în direct vineri, 26 iunie, ora 05.00.

Editor : B.P.