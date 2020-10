Norvegia - România, în Liga Națiunilor, azi, de la ora 19:00

România și Norvegia se înfruntă duminică, la Oslo, în runda a treia a Ligii Națiunilor la fotbal, o competiție care va conta la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2022. Partida Norvegia – România are loc de la ora 19:00, în prima grupă a Ligii B a Ligii Naţiunilor.

Meciul Norvegia - România poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe digisport.ro.

La Oslo, ploia a căzut fără oprire la antrenamentul oficial al tricolorilor. La meciul cu Norvegia, gazonul va fi umed, iar temperatura va scădea sub zece grade.

Ultimele trei întâlniri directe dintre România şi Norvegia s-au încheiat cu rezultate de egalitate.

Lideri în grupă

În aceeaşi grupă are loc, duminică, şi confruntarea Irlanda de Nord – Austria, de la ora 21:45.

După două etape, România este lider în grupă, cu patru puncte. Pe locul doi este Austria, cu trei puncte, la egalitate cu a treia clasată, Norvegia. Ultima poziţie este ocupată de Irlanda de Nord, care are un punct.

În prima rundă a Ligii Națiunilor, România a făcut egal cu Irlanda de Nord, scor 1-1, și au câștigat în deplasarea din Austria, scor 3-2.

Norvegia, adversara de duminică, a strâns 3 puncte, datorită victoriei clare cu Irlanda de Nord, scor 5-1.

Tricolorii caută revanșa la Oslo, după eșecul din Islanda

Lideri după primele două meciuri din grupă în Liga Naţiunilor, tricolorii vor să şteargă impresia negativă lăsată în Islanda la meciul care îi putea aduce aproape de calificarea la EURO.

„E clar că vor fi schimbări în echipa de start, din mai multe puncte de vedere: oboseala, călătoria din Islanda, principiile noastre de joc. Cred că lucrurile astea trebuie să continue, sunt lucrurile pozitive pe care le-am avut. Va trebui din punct de vedere mental să discutăm cu jucătorii, sunt afectaţi după pierderea calificării, dar trebuie să nu mai avem prima repriză din Islanda”, a declarat selecționerul Mirel Rădoi.

Oamenii lui Rădoi vor să privească înainte spre confruntările din Liga Naţiunilor, dar gândurile zboară tot la şansa ratată în Islanda la mijlocul săptămânii.

Rezervă la meciul decisiv cu Islanda, Ianis Hagi promite că România va reuşi să reînnoade şirul calificărilor la turneele finale.

„Deja am analizat Islanda, acum sunt două meciuri importante în Liga Naţiunilor, trebuie să ne gândim doar ce să facem aici, să câştigăm cele două meciuri. Eu mereu am spus, sunt un jucător care trebuie să intru pe teren, să fac diferenţa. Și aici, când am intrat, am intrat să îmi fac datoria de număr 10, aceeaşi o să o am cât timp voi juca fotbal”, a dat asigurări Ianis Hagi.

„Am reușit să am experiența unui turneu final la tineret și sentimentul de acolo nu l-am mai trăit în cariera mea și am venit cu aceeași mentalitate și la echipa mare. Sunt aici și de fiecare dată încerc să intru pe teren doar cu gândul de a încerca să câștig și de a mp califica la un turneu final. Cu siguranță asta e mentalitatea pe care o avem toți și ne dorim toți, mai ales la un mondial, pentru că știm că au trecut foarte mulți ani de când nu ne-am mai calificat la un turneu mondial”, a declarat tânărul Hagi.

Mirel Rădoi răspunde criticilor

Contestat după ratarea calificării la EURO, Mirel Rădoi a răspuns criticilor înaintea meciului cu Norvegia din Liga Naţiunilor. Selecţionerul vrea să îşi concentreze atenţia pe Liga Naţiunilor, competiţie care ne-ar putea uşura drumul spre calificarea la Cupa Mondială.

„Am văzut ca deja după doar trei partide mi se cere demisia - nu știu dacă e cea mai bună idee din moment ce suntem pe primul loc în Liga Națiunilor. Dacă stăm să încercăm să face profilul unui antrenor după fiecare partidă înseamnă că mereu am trăi numai la extreme - ceea ce în fotbal nu e cel mai avantajos lucru și nu știu dacă sunt în măsură să îmi fac eu singur profilul sau dânșii, cei care încearcă să adune aceste informații și aceste date. Cred că e important ce vom face de aici încolo, pentru că avem tendința de a încerca să așteptăm un eșec ca să putem să ne luăm de cineva. Poate pur și simplu chiar a fost o zi nefastă pentru toți, și pentru staff, și pentru jucători. Poate nu era exact momentul potrivit. Când toată nația aștepta ca România să se califice, din păcate noi nu am reușit să reacționăm”, a declarat Mirel Rădoi.

Norvegia a fost și ea eliminată din cursa pentru turneul final EURO 2021, după 1-2 cu Serbia, și poate rămâne fără selecționerul Lars Lagerback.

Coșmarul Erling Haaland

Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, este coşmarul tricolorilor înaintea meciului cu Norvegia. Primul adolescent care marchează 10 goluri într-un sezon din UEFA Champions League, Haaland a început la fel de bine şi noua stagiune: are deja cinci goluri înscrise pentru Borussia Dortmund. Atacantul a înscris de trei ori şi pentru naţionala Norvegiei în cele două partide disputate luna trecută, cu Irlanda de Nord şi Austria.

Erling Haaland, adolescentul-minune al fotbalului norvegian Foto: GettyImages

„E clar că e un atacant de clasă mondială. Nu mai are nevoie de nicio prezentare din partea staff-ului sau cineva dintre jucători să nu îl recunoască pe Haaland ca fiind unul dintre cei mai buni atacanți”, spune Mirel Rădoi. El crede că o să fie un medic interesant, o partiduă cu goluri de ambele părți. „Ar fi f bine dacă nu am reuși să primim gol, dar forța în atac a naționalei Norvegiei poate să ne pună și nouă, și oricărei alte echipe mari probleme”, a declarat Rădoi.

„Norvegia e o echipa tehnică - chiar dacă sunt masivi, sunt foarte tehnici și nu are rost să vorbim doar de un jucător. E o echipă puternică, cum și noi suntem. Și noi avem jucători care pot face diferența. Vom vedea cum se va termina meciul și sperăm ca noi să ieșim învingători”, transmite Ianis Hagi.

Echipa probabilă a României

România va evolua în echipamentul galben la Oslo, iar gazdele, în roșu.

Pentru meciul de Oslo, selecţionerul Mirel Rădoi are la dispoziţie următorii jucători:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (AC Milan/Italia), Florin Niţă (Sparta Praga/Cehia), David Lazar (Astra)

Fundaşi: Sergiu Hanca (KS Cracovia/Polonia), Andrei Burcă (CFR Cluj), Cristian Manea (CFR Cuj), Dragoş Grigore (Ludogorets/Bulgaria), Alin Toşca (Gaziantep F.K./Turcia), Mihai Bălaşa (Universitatea Craiova), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Mario Camora (CFR Cluj)

Mijlocaşi: Alexandru Creţu (NK Maribor/Slovenia), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia), Răzvan Marin (Cagliari/Italia), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanţa), Ciprian Deac (CFR Cluj), Alexandru Mitriţă (New York City FC/SUA), Ianis Hagi (Rangers/Scoţia).

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets/Bulgaria), Denis Alibec (Astra), George Puşcaş (Reading/Anglia).

Echipa probabilă a României: Tătărușanu - Manea, Grigore, Burcă, Camora - Stanciu, Marin, Maxim - Deac, Pușcaș, Mitriță

Meciul va fi arbitrat de slovacul Ivan Kruzliak, care va fi ajutat de asistenţii Tomas Somolani şi Branislav Hancko.

Arbitru de rezervă va fi Filip Glova.

Partida Norvegia - România va fi transmisă în direct de Pro TV și Radio România Actualități.

Programul următoarelor meciuri ale naționalei

România - Austria - 14 octombrie, ora 21:45

România - Norvegia - 15 noiembrie, ora 21:45

Irlanda de Nord - România - 18 noiembrie, ora 21:45

