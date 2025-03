România – Bosnia 0-1. Ianis Hagi: „Ei au avut o ocazie, au dat gol. Noi am avut șapte, n-am dat”. Drăguș, supărat că nu a marcat

Ianis Hagi a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Bosnia, pierdut cu scorul de 0-1, că adversarii au înscris la singura lor ocazie, în timp ce naţionala României nu a reuşit să trimită mingea în poartă, deşi a avut şapte ocazii. La rândul său, Denis Drăguș a spus că înfrângerea este nemeritată, dar „trebuie să fim puternici, să ducem campania la capăt, pentru că se pot întâmpla multe”.

Ianis Hagi: În a doua repriză, am fost mai agresivi

„Ei au avut o ocazie, au dat gol. Noi am avut 7, n-am dat, aici se rezumă rezultatul. Orice echipă care are avantaj în deplasare face orice, în limita fair-play-ului, şi noi dacă eram la ei, la fel procedam. Părerea mea e că trebuie să lase acel 50-50, cum lasă la ei, să lase şi la noi. În a doua repriză, am fost mai agresivi, ne-am câştigat duelurile, dar totuşi nu ne-a permis să ne câştigăm duelurile mereu, nu mi se pare corect. Per total, cum am zis, noi am avut şapte ocazii şi nu am dat gol, ei au avut una”, a spus Ianis Hagi pentru AntenaSport.

„Nu ştiu (dacă a fost penalty), nu am văzut faza de pe teren. Cei de pe partea celalaltă au zis că e penalti. S-a văzut la VAR, nu s-a dat, trebuie să mă uit după”, a adăugat el.

Denis Drăguş: Trebuie să fim puternici şi să ducem campania la capăt, pentru că se pot întâmpla multe

Denis Drăguş, atacantul naţionalei României, a declarat că înfrângerea suferită de tricolori este nemeritată.

„E un rezultat nemeritat! Am început prost, dar după aceea am controlat jocul. Suntem un pic dezamăgiti, meritam mai mult! Din păcate nu am reuşit să marcăm azi, a fost o zi lipsită de şansă pentru noi.

Pur şi simplu nu am intrat în joc cum ar fi trebuit. Nu știu de ce... Am început mai slab decât ar fi trebuit, jucam acasă… după care am avut un meci mai bun, dar nu am reuşit să întoarcem rezultatul. Sunt trist că nu am reuşit să marchez, am avut câteva ocazii foarte bune. Sunt zile în care pur şi simplu nu intră.

La faza henţului, noi am crezut că este penalty, dar dacă aşa a decis… nu am văzut faza de unde eram noi.

E greu să începi cu o înfrângere, dar şi la campania pentru Euro am avut momente grele, însă am reuşit să o scoatem la capăt. Trebuie să fim puternici şi să ducem campania la capăt, pentru că se pot întâmpla multe”, a declarat Denis Drăguş.

Andrei Burcă: Suntem dezamăgiţi. Dacă marcam, cu siguranţă întorceam rezultatul

Andrei Burcă a declarat vineri seară, după meciul cu Bosnia, că el şi ceilalţi tricolori sunt trişti şi dezamăgiţi. El a vorbit şi despre faza din minutul 56.

„Suntem trişti, dezamăgiţi. Am dominat adversarul, nu am reuşit să băgăm mingea în poartă. A venit acea centrare, s-a făcut 1-0, după a fost greu să revenim. A fost greu să băgăm mingea în poartă. Am pregătit jocul să fim calmi, să avem posesia. Nu ne-am aşteptat să marcheze la prima fază, la acea bâlbâială. Cred că au avut un şut pe poartă. Noi ne-am pregătit să pasăm. Avem o identitate de joc şi trebuie să continuăm pe acest drum.

Am vrut să marcăm din primele minute, dar ştiam că sunt 90 de minute, nu trebuie să mergi direct peste adversar. Se întâmplă uneori ca adversarul să aibă o singură ocazie şi să marcheze şi noi să avem multe şi să ratăm. Dacă marcam cu siguranţă întorceam rezultatul”, a spus Burcă, potrivit digisport.ro, citat de News.ro.

„Nu vreau să comentez arbitrajul, să găsesc o scuză. A fost acea fază (din minutul 56), cu toţii am văzut penalti, până şi tuşierul. Tuşierul a dat lovitură liberă directă. Trebuia să marcăm din ocaziile pe care le-am avut. Ăsta este fotbalul. Mister ne-a spus să ţinem capul sus în vestiar, după să scoatem maximum. Este o seară tristă”, a mai afirmat el.

